Wie Anwohner gegen das Abholzen eines Wäldchens in der Neustadt mobil machen

Dresden

Vor kurzem war es noch ein kleiner Wald. Jetzt ist die Fläche am Holunderweg – zwischen Stauffenbergallee und Jägerstraße in der Dresdner Neustadt – nahezu kahlrasiert. Die Stämme sind gestapelt und bereit für den Abtransport. Zwischen umherliegenden Ästen und Zweigen sieht man die Stümpfe der abgesägten Bäume. Von dem Kahlschlag betroffen sind Robinien, Buchen und Eichen, insgesamt etwa 200 Stück, schätzen Anwohner.

Das Stück Grün, das in Privatbesitz, aber öffentlich zugänglich ist, wird in dem Stadtviertel zur Naherholung genutzt. Im Stadtplan von 1910 sieht man, dass die Fläche offenbar mal Teil eines mit Bäumen bestandenen Parks mit verschlungenen Pfaden war. Von dem ist allerdings heute ein großer Teil überbaut. Die Anwohner – entsetzt von dem Kahlschlag – befürchten nun, dass auch auf dieser Fläche gebaut werden soll und die kleine grüne Oase für immer verschwindet. Sie haben am Freitag zum Ortstermin geladen, weil sie das Grün vor ihrer Haustür erhalten wollen.

Wurde hier unerlaubt gefällt?

Nein. Denn grundsätzlich handele es sich bei den betroffenen Flurstücken Neustadt – 1963/101 und – 1963/156 um einen Privatwald, für den das Waldgesetz gelte, heißt es aus der Unteren Forstbehörde. Damit gilt hier die Gehölzschutzsatzung nicht. Der Eigentümer kann im Sinne von Paragraph 18 des Sächsischen Waldgesetzes Bäume fällen bzw. auf den Stock setzen. Eine Genehmigung benötigt man erst ab einer Flächengröße von zwei Hektar. Doch so groß ist das betroffene Areal nicht. Es bestehe auch keine Anzeigepflicht, so die Untere Forstbehörde weiter.

Und: „Es ist davon auszugehen, dass die verbliebenen Stöcke 2022 wieder austreiben.“

Was sagt die Naturschutzbehörde zur Fällung?

„Die Naturschutzbehörde hat, nachdem wir auf die Fällungen aufmerksam wurden, Rücksprache mit dem Waldbesitzer gehalten. Dabei wurde bekannt, dass er Gutachten zur Verkehrssicherheit und zur Waldbewirtschaftung von externen Fachleuten eingeholt hatte, die die Fällmaßnahmen begründen“, heißt es auf Anfrage der DNN.

Durch die Naturschutzbehörde seien bei einem Ortstermin am 10. Januar an dem noch verbliebenen Bestand Bäume mit Höhlen und Spalten gekennzeichnet worden, die als Lebensstätte für Vögel und Fledermäuse geeignet sind. „Durch den Eingriff der Naturschutzbehörde bleiben diese nun vorläufig stehen und es erfolgt eine Klärung zum Erhalt dieser Bäume sowie zu erforderlichen Ersatzmaßnahmen“, so die Naturschutzbehörde weiter.

Alles in allem waren es wohl zwei höhlenreiche Einzelbäume. Die Anwohner konnten diese beim Ortstermin am Freitag nicht mehr entdecken.

Wie argumentiert der Eigentümer?

Es sind mehrere Eigentümer, darunter ein Immobilienentwickler. Er wehrt sich gegen die Formulierung Kahlhieb, weil der Einschlag „zur Einleitung einer Naturverjüngung in der Form des Stockausschlages“ erfolgt sei. Seiner Ansicht nach werde sich „bereits in wenigen Jahren... dank der Naturverjüngung wieder eine junge, dichte, grüne Waldlandschaft über das gesamte Areal gelegt haben.“

Zudem verbinde er mit der Einleitung der Naturverjüngung die Hoffnung, „dass das Areal künftig nicht mehr als Deponie für Müll, teilweise Sondermüll, verwendet wird. Es hatte sich nicht nur eingebürgert, aus Richtung der angrenzenden Kleingartensparte große Mengen von Garten- und Siedlungsabfällen im Wald zu verkippen. Auch Bauschutt und Plastikabfälle, sogar Autoreifen wurden in dem wohl nur Anliegern bekannten Gebiet abfallnaturschutz- und zivilrechtswidrig ,entsorgt’“, heißt es in einer Stellungnahme.

Ist eine Bebauung vom Tisch?

Die Anwohner befürchten: Nein. Zwar kann „die Waldfläche ohne Genehmigung nach § 8 Abs. 1 SächswaldG keiner anderen Nutzungsart zugeführt werden. Eine Waldumwandlung im Sinn von § 8 Abs. 1 SächsWaldG ist nicht beantragt“, heißt es aus der Unteren Forstbehörde. Aber wenn der Wald einmal weg ist, sei der erste Schritt zu einer Bebauung getan, so die Angst.

Torsten Schulze, Stadtrat der Grünen, sagt, dass die Hürden für eine Bebauung hoch seien, denn das Gebiet sei „ein Außenbereich im Innenbereich“, der nicht bebaut werden dürfe. Aber gänzlich unmöglich sei die Bebauung nicht. „Da müsste aber der Flächennutzungsplan geändert werden und das ist nur über eine Bauleitplanung möglich. Am Ende ist es eine politische Entscheidung, ob eine solche Fläche entwickelt werden soll.“

Allerdings steht die Frage im Raum, warum 2019 der Eigentümer dem Kleingärtnerverein Holunderweg drei an das Wäldchen angrenzende Gärten gekündigt hat. Der Stadtverband der Gartenfreunde hat Widerspruch eingelegt, es sei „ein schwebendes Verfahren“, sagt Torsten Schulze.

Das Bauaufsichtsamt informiert auf Anfrage der DNN, dass vor einem Jahr ein Antrag auf Bauvorbescheid für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses für das Flurstück 1963/ 101 der Gemarkung Neustadt gestellt worden sei. Da das Amt eine Ablehnung des Bauvorhabens signalisierte, sei die Anfrage zurückgezogen worden. Der Antragsteller sei aber nicht der Eigentümer des Grundstücks gewesen. „Für eine Bauvoranfrage ist die Eigentümerschaft aber auch nicht notwendig“, betont das Bauaufsichtsamt.

Wie geht es weiter?

Die E-Petition der Frischluft-Bürgerinitiative zur Erhaltung des Waldgebietes hatte Stand 4. Februar, 16 Uhr bereits 2177 Unterschriften.

Die Fraktion Bündnis 90/Grüne hat einen Antrag im Stadtrat eingereicht, dass die Stadt mit den Eigentümern der beiden Flurstücke Verhandlungen aufnehmen soll, um das Areal zu erwerben und damit dauerhaft als Grünverbindung zwischen der Dresdner Heide und den Elbwiesen zu sichern. Zudem geht es darum, die Fläche öffentlich zugänglich zu lassen und für Freizeit-, Erholungs- und weitere Nutzungen zu erhalten.

Die Fläche sei vor mehreren Jahren der Stadt schon einmal zum Kauf angeboten worden, sagt Torsten Schulze. Dies sei wegen der Pflege- und Unterhaltungskosten aber abgelehnt worden.

Die Frischluft-Bürgerinitiative hat unterdessen ein Konzept entwickelt, wie der Kauf der Fläche unterstützt, das Wäldchen wieder aufgeforstet, gepflegt und langfristig unter Beachtung des Naturschutzes gemeinwohlorientiert genutzt werden könnte. Die Akteure überlegen, sich zu diesem Zweck beim Stadtgarten e.V. zu organisieren.

Von Catrin Steinbach