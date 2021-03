Dresden

Kalendarisch startet der Frühling am 20. März, meteorologisch hat er schon am 1. März begonnen. Auch wenn es sich vom Wetter her gerade nicht so anfühlt.

„Einen meteorologisch so abwechslungsreichen Winter gab es bisher selten. Er zeigte alle Potenziale an Witterungen, die atmosphärisch möglich sind. Von dauerhaft zu mild, über klassisches Schmuddelwetter bis winterlich und knackig kalt mit einem ersten warmen Frühlingshauch“, ist das Fazit von Franziska Reinfried, Meteorologin im Dresdner Umweltamt, zum Winter 2020/21.

Die Temperatur

Der kälteste Tag war der 9. Februar mit einer Tageshöchsttemperatur von -9,5 Grad Celsius. In der Nacht zum 10. Februar fiel das Thermometer auf -16,2 Grad Celsius. Letztmalig war es im Februar 2012 so kalt, mit einer Tageshöchsttemperatur von nur -11,7 Grad, bilanziert die Meteorologin.

Nach der eisigen Kälte folgte auf einmal der Frühling. Ab der letzten Februardekade bestimmte ein großräumiger Tiefdruckkomplex, der sehr milde Luftmassen aus dem Süden nach Mitteleuropa führte, das Wetter. Am 25. Februar wurden an der Wetterstation Dresden-Klotzsche 20 Grad Celsius gemessen, ein neuer Temperaturrekord. „Das ist die höchste Temperatur, die je in einem Februar seit 1961 registriert wurde“, so Franziska Reinfried.

Der Dezember mit einer Durchschnittstemperatur von 3,6 Grad Celsius deutlich zu warm (+ 1,9 Grad gegenüber dem Klimareferenzwert 1991–2020). Mit einer Maximaltemperatur von zwölf Grad Celsius wurde der drittwärmste Heiligabend seit 1961 verzeichnet.

Der Januar hatte 23 Frosttage, fünf mehr als der Mittelwert 1991–2020 ausweist. Im Vergleich zum Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre war der Januar 0,3 Grad zu kalt.

Wetterdaten Dresden Winter 2021 Quelle: LHD/Umweltamt

Insgesamt gesehen war die Durchschnittstemperatur des Winters 2020/2021 (gezählt werden Dezember, Januar und Februar) nur um 0,3 Grad erhöht – wenn man die neue Klimareferenzperiode 1991 bis 2020 zugrunde legt, die seit diesem Jahr zu Vergleichen herangezogen wird.

Gegenüber der Klimareferenzperiode 1961–1990 war der Winter 2020/21, bei dem eine Durchschnittstemperatur von 1,5 Grad ermittelt wurde, jedoch 1,3 Grad zu warm. „Denn der durchschnittliche Winter (Mittelwert 1991 bis 2020) hat sich gegenüber dem bisherigen Klimareferenzzeitraum 1961–1990 bereits um ein Grad erwärmt“, verdeutlicht die Meteorologin aus dem Dresdner Umweltamt die langfristige Temperaturtendenz.

Der Niederschlag

Beim Niederschlag entsprach die Niederschlagssumme des vergangenen Winters (121 mm) nahezu dem Vergleichswert 1991–2020 (119 mm). Dies ergab die Auswertung der Daten der Messstation des Deutschen Wetterdienstes in Dresden Klotzsche. Gegenüber dem Wintermittel von 1961–1990 (144 mm) war es aber viel trockener.

Der Dezember 2020 blieb mit nur 20,9 mm Niederschlag viel zu trocken. Gegenüber dem Vergleichszeitraum 1991–2020 wurden nur 50 Prozent der durchschnittlichen Menge erreicht.

Im Gegensatz dazu überschritt der Januar mit 67,9 mm die durchschnittliche Niederschlagsmenge um 60 Prozent. „Damit liegt er auf Platz sieben der nassesten Januare“, so Reinfried. Insgesamt schneite es an 14 der 19 Niederschlagstage im Januar.

Der Februar erzielte dagegen trotz des Schneefalls „nur“ eine Niederschlagsmenge von 32 mm. Zum Vergleich: Der mittlere Niederschlag im Februar beträgt 33 mm für die Klimareferenzperiode 1961 bis 1990 und 39 mm für die Referenzperiode 1991–2020.

„Neun Tage ununterbrochener Schneefall sorgten für Ski- und Rodelspaß im ganzen Stadtgebiet. Die erfasste Schneemenge an der Wetterstation Dresden-Klotzsche bemisst sich im Februar auf 224 Zentimeter. Seit 1987 ist dies die größte Schneemenge. Die durchschnittliche Schneemenge der vergangenen 30 Jahren liegt bei lediglich 64 Zentimeter“, weiß Franziska Reinfried.

Besondere Ereignisse

Neben dem üppigen Schneefall im Februar wird wohl zum einen der sogenannte Blutschnee am ersten Februarwochenende in Erinnerung bleiben. Durch den Eintrag von Saharastaub weit in den Norden nach Mitteleuropa hatte sich die Schneedecke rosa gefärbt. Zum anderen gab es am 14. Januar ein abendliches Wintergewitter. „Ein nicht außergewöhnliches, dennoch recht seltenes Phänomen“, so Franziska Reinfried.

Lesen Sie auch Das Wetter 2020 in Dresden

Von Catrin Steinbach