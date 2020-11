Dresden

Grauer Himmel, etwas Regen und sogar die ersten Schneeflocken hielt das Wetter am ersten Adventswochenende für die Dresdner bereit. Sonnabend wie Sonntag war der Himmel von dichten Wolken geprägt. Während es am Sonnabend trocken blieb, fiel am Sonntagvormittag etwas Regen im Elbtal. In den Höhenlagen im Norden und Süden der Landeshauptstadt tanzten auch die ersten Schneeflocken vor den Fensterscheiben, aber weiß wurde es auf der Erde noch nicht. Mit drei Grad war es zwar wie erwartet kühl, aber noch nicht kalt genug, um den leichten Nachtfrost im Boden zu halten.

Bei derlei trübem, ungemütlichem Wetter blieb daheim viel Zeit, um mit der Familie Plätzchen zu backen und den Weihnachtsschmuck auszupacken oder sogar schon den Baum aufzustellen. Baumärkte oder Kaufland bieten bereits Weihnachtsbäume an, die ersten Kunden schlugen bis Samstagabend schon zu. Am Sonntagabend sagen die Meteorologen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt erneut etwas Schnee voraus. Am Montag wird es in den Vormittagsstunden bewölkt bleiben, dann soll sich die Wolkendecke gegen Nachmittag hin etwas auflockern, die Sonne kurzzeitig scheinen. Am Dienstag werden wieder Schneeschauer erwartet.

Von Jochen Leimert