Wetter in Dresden: Wann kommt endlich der Schnee?

Die Wetterfrösche haben mit ihrer Prognose Recht behalten: Kein Schnee für Dresden am 24. Dezember. Und auch am Freitag ist die von vielen ersehnte Flockenpracht bisher ausgeblieben. Stattdessen: Regen. Der war so auch angekündigt. Ist es kalt genug, fällt der Niederschlag auch als Schnee – im Stadtgebiet ist es dafür allerdings zu warm.

Die Wetterstation in Dresden-Klotzsche meldete am Mittag des ersten Weihnachtsfeiertages 2 Grad. Allenfalls in den Abendstunden sind ein paar leichte Schneeschauer zu erwarten. Für eine schöne Schneedecke bleibt es aber auch in den kommenden Tagen zu warm.

Auf dem Fichtelberg sind an Heiligabend ein paar Zentimeter Neuschnee gefallen. Quelle: Andre März/dpa

In den höheren Lagen von Sachsen sieht es etwas anders aus. Oberhalb von etwa 600 Meter sind ein paar Zentimeter Schnee gefallen, etwa auf dem Fichtelberg.

