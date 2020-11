Wetter in Dresden: Sonne satt am Samstag, graue Wolken am Sonntag

Dresden

Von zwei ganz unterschiedlichen Seiten präsentierte sich das Wetter am Wochenende in Elbflorenz. Einem wunderschönen, aber kühlem Sonnabend folgte ein etwas milderer, aber trüber Totensonntag. Es blieb bis zum Abend aber trocken, sodass die Dresdner auch den zweiten freien Tag für ausgiebige Spaziergänge und Besuche auf den Friedhöfen nutzten.

Sonne satt am Sonnabend zieht Dresdner an die frische Luft

Spaß aber machten Freiluftaktivitäten vor allem am Sonnabend. Da schien die Sonne über dem Elbtal. Zwar kletterten die Temperaturen bis zum Mittag nur bis auf sieben Grad Celsius, doch viele Dresdner ließen sich vom blauen Himmel, dem etwas abflauenden Wind und dem warmen Licht ins Freie locken. Entlang der Elbe waren die Wiesen bevölkert von Spaziergängern, Eltern mit Kindern spielten Ball, ließen Drachen steigen. Hundehalter gönnten ihren Vierbeinern willkommenen Auslauf. Auf der Elbe nutzten Ruderer und Kanuten die guten Bedingungen für eine Spritztour, Angler warfen ihre Ruten aus.

Am Blauen Wunder hatten Kinder und Rentner ihren Spaß beim Füttern der zahlreichen Schwäne, Tauben und Graugänse. Der kleine Frischmarkt am Schillerplatz war gut besucht, Obst, Gemüse, Fleischwaren oder Backspezialitäten aus Tschechien fanden interessierte Kunden. Im Schillergarten konnten Passanten Brathähnchen, Leberkäse und Fischbrötchen zum Verzehr unterwegs einkaufen, ein Fischhändler bot frische Karpfen und Forellen zum Kauf an. Wer beim Spazieren Durst bekommen hatte, konnte schnell im Stehen ein Bier aus dem Plastikbecher zischen.

Totensonntag grau, aber trocken

Am Sonntag war es entlang der Elbe und im Stadtzentrum weit weniger stark belebt, aber da Petrus darauf verzichtete, die Himmelsschleusen zu öffnen, gingen wiederum viele Sachsen an die frische Luft. Mit bis zu zehn Grad war es etwas wärmer als tags zuvor, Wind kam erst am späten Vormittag auf und fegte die letzten Herbstblätter von den Bäumen. Im Großen Garten powerten sich Freizeitsportler aus.

Neugierige Passanten standen derweil am Zaun des Zoologischen Gartens und spähten durch die entlaubten Büsche ins Elefantenfreigehege, wo die drei Dickhäuter-Damen Mogli, Drumbo und Sawu ihren Auslauf genossen. Der neue Bulle Tonga, der noch nicht mit ihnen vergesellschaftet werden kann, war im Haus geblieben. Auf der Hauptallee im Großen Garten tummelten sich derweil Skater, Radfahrer und Walker, die sich um die Mittagszeit an einer Bratwurstbude gegenüber der Torwirtschaft mit Herzhaftem stärken konnten. In der Nacht bleibt es wohl trocken, die Temperaturen sinken auf acht Grad. Am Montag soll es teils bewölkt sein, als Tageshöchsttemperatur sagt der Wetterbericht neun Grad Celsius voraus.

Von Jochen Leimert