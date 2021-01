Dresden

Grauer Himmel, zeitweise leichter Schneefall und Temperaturen um den Gefrierpunkt empfingen am Sonnabend all jene Dresdner, die in der Corona-Pandemie wenigstens ein paar Stunden an die frische Luft wollten.

Über Nacht hatte sich eine dünne Schneeschicht über der Landeshauptstadt ausgebreitet, die Flocken tanzten auch bis zum Mittag noch spärlich über der Elbmetropole. Konnten Frühaufsteher mit ihren Kindern am Morgen noch Schneemänner auf den Elbwiesen bauen, war das aber in der zweiten Tageshälfte nicht mehr möglich, denn der himmlische “Puderzucker” verschwand rasch wieder.

Noch ist der Boden im Elbtal nicht kalt genug, um den Kristallen ein längeres Leben zu garantieren, während starke Schneefälle in anderen Teilen Sachsen bereits zu Problemen geführt haben. In der Nacht rechnen die Meteorologen mit neuen Schneefällen, die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt ab 23 Uhr bei 40 Prozent. Die Temperatur soll auf minus ein Grad sinken. Am Sonntag wird die Bewölkung wohl langsam etwas auflockern, am Nachmittag könnte sich die Sonne zeitweise blicken lassen. Wärmer wird es aber nicht, richtig frostig aber bei maximal minus zwei Grad Celsius auch nicht. Schlitten und Langlaufski werden leider weiter im Keller bleiben müssen.

Von Jochen Leimert