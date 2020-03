Wetter in Dresden: Das war der zweitwärmste Winter seit 1961

Dresden

Die Stadt hat eine Bilanz des Winters 2019/2020 gezogen. Der war vor allem eines: viel zu warm. Zudem hat es nur im Februar viel geregnet. Das Defizit an Feuchtigkeit ist damit noch nicht ausgeglichen.

Die Temperatur im Winter 2019/20

Der Winter 2019/20 entwickelte sich in Dresden mit einer Durchschnittstemperatur von 4,4 Grad Celsius zum Zweitwärmsten seit 1961. Nur der Winter 2006/2007 übertrumpft diesen Wert noch mit einer Durchschnittstemperatur von 4,6 Grad Celsius. Es war von Anfang Dezember 2019 bis Ende Februar 2020 – und genau um diesen Zeitraum geht es – sogar wärmer als in einem durchschnittlichen März mit einem Monatsmittel von 3,8 Grad Celsius.

Der herkömmliche Wert für diesen Zeitraum weicht von den Messungen ab. „Die durchschnittliche Wintertemperatur liegt in Dresden-Klotzsche nach international gültiger Referenzperiode 1961 bis 1990 bei 0,19 Grad Celsius“, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die drei Wintermonate im Einzelnen: Im Dezember betrug die Monatsmitteltemperatur 4,4 Grad Celsius. Der Klimareferenzwert für diesen Monat liegt bei 0,9 Grad Celsius. Im Januar wurde eine Monatsmitteltemperatur von 3,1 Grad Celsius registriert. Das ist eine Abweichung von 3,9 Grad gegenüber dem Klimareferenzwert. Der Januar 2020 war damit – trotz der Abkühlung in der zweiten Monatsdekade – der neuntwärmste Januar seit 1961, heißt es von der Stadtverwaltung.

Ebenso blieb es im Februar mit einer Durchschnittstemperatur von 5,6 Grad Celsius (+4,7 Grad) zu mild. Insgesamt war es der zweitwärmste Februar seit 1961. Nur 1990 war es mit 6,8 Grad Celsius noch wärmer.

Die Besonderheiten des zweitwärmsten Winters in Dresden

Eine „dramatische Besonderheit“ sei, so heißt es im Witterungsbericht, dass nur ein einziger Eistag gemessen wurde. Als eisig wird ein Tag dann gewertet, wenn die Maximum-Temperatur unter null Grad Celsius bleibt. Auch hier wieder der Vergleich: In der Klimareferenzperiode von 1961 bis 1990 traten im Mittel 22,7 Eistage auf. In den vergangenen 30 Jahren fiel der Wert auf 19 Eistage. Frosttage – also Tage, an denen die Minimumtemperatur eines Tages unter null Grad fällt – wurden im vergangenen Winter in Dresden nur 27 gezählt. Das Klimamittel sind 55 Frosttage, also reichlich doppelt so viele.

Ursache für den sehr milden Winter war eine von Dezember bis Februar anhaltende West-/Südwestströmung, in der milde Luft vom Atlantik in unsere Breiten geführt wurde.

Wetter in Dresden : Sonnenstunden im Dezember

Sonne satt gab es im Dezember. Mit 66 Sonnenstunden wurde der Vergleichswert (1961-1990) um 50 Prozent übertroffen. Auch der Januar war sonnig. Da wurden 64 Sonnenstunden gezählt. Normal wären 55 gewesen. Dafür war der Februar vergleichsweise düster. Mit 54 Sonnenstunden wurden nur 73 Prozent des Normalwertes erreicht. Das wären 74 Sonnenstunden gewesen.

Witterungsbericht : Niederschlag im Winter 2019/20

Da der Winter viel zu warm ausfiel, war Schnee logischerweise Mangelware. Weiße Weihnachten blieben wieder mal ein Traum. Im Referenzzeitraum 1961-1990 fiel in Dresden im Mittel an durchschnittlich 20 Tagen Schnee, teilt die Stadt Dresden mit. Im vergangenen Winter registrierten die Sensoren an der Station in Dresden-Klotzsche jedoch nur an nur zwei Tagen im Dezember Niederschlag in Form von Schnee.

Dafür hat es im zurückliegenden Winter ganz ordentlich geregnet, allerdings über die Monate ungleich verteilt. So betrug die Regensumme im Dezember 25,3 Millimeter. Das ist lediglich die Hälfte der üblichen Menge (57,7 mm). Auch der Januar blieb zu trocken. Das Niederschlagsdefizit im ersten Monat des Jahres 2020 sei mit über 60 Prozent „gravierend“ gewesen, heißt es in der Wetterdatenauswertung. Denn statt der 45,7 Millimeter (Mittelwert) konnten nur 17,6 Millimeter Niederschlag gemessen werden.

Außergewöhnlich feucht war dagegen der Februar. Die Sturmtiefs Sabine, Victoria und Yulia verursachten nicht nur reichlich Turbulenzen, sondern sorgten auch für eine permanente Zufuhr von Niederschlagsfeldern bis nach Sachsen. So regnete es im zweiten Monat des Jahres 2020 an 21 Tagen. Insgesamt wurden 88 Millimeter Niederschlag in Dresden-Klotzsche aufgezeichnet. „Dies ist die höchste gemessene Regensumme in einem Februar seit 1961“, heißt es im städtischen Witterungsbericht. Der langjährige Mittelwert in Sachen Niederschlag ist 38,6 mm.

Und weiter: „Insgesamt wurde im Winter 2019/20 mit einer Regensumme von 132 Millimetern der Klimareferenzwert von 144 Millimetern um nur knapp neun Prozent verfehlt.“ Grund zum Aufatmen ist das nicht, denn die Böden seien noch nicht gesättigt.

Milder Winter: Auswirkungen für Mensch und Natur

Alles in allem wirke sich der milde Winter 2019/20 auf Mensch und Natur aus. „Zu hohe Temperaturen in der kalten Jahreszeit bringen die heimische Tier- und Pflanzenwelt aus dem Takt. Einige Pflanzen treiben zu früh aus und können dann von möglichen Spätfrösten geschädigt werden, da Blüten oder Fruchtansätze abfrieren. Allergiker leiden unter dem schon im Winter beginnenden Pollenflug. Schadinsekten wie der Eichenprozessionsspinner oder Zecken werden früher aktiv. Auch Bienen und Hummeln verlassen bei zu milden Temperaturen eher als sonst ihre Winterquartiere. Die Nahrungssuche kann für sie so früh im Jahr zu einem Problem werden und die Bestände der Insekten gefährden“, teilt die Stadt mit.

