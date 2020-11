Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 29. November

Heute: Trübe Aussichten für Dresden am Sonntag: Die Sonne kann sich heute nicht durchsetzen – die Wolkendecke bleibt bis zum Abend geschlossen. Die Temperaturen liegen bei 0 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Montag: Bis zu drei Sonnenstunden sind am Montag in Dresden möglich. Morgens hängen dicke Wolken am Himmel, er später kann sich die Sonne durchsetzen. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad.

Dienstag: Trüb wird es auch am Dienstag: Die Sonne versteckt sich den ganzen Tag hinter einer dichten Wolkendecke. Die Temperaturen liegen wie am Vortag zwischen 0 und 3 Grad.

Mittwoch: Mittwochmorgen haben die Dresdner eine kleine Chance, ein paar Sonnenstrahlen zu erhaschen. Ab mittags zieht sich der Himmel wieder zu. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch bei 4 Grad.

