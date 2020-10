Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 26. Oktober

Heute: Heute ist es den ganzen Tag bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 10 und 14° C. In der Nacht ist der Himmel ebenfalls bedeckt und das Thermometer fällt auf 9° C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 20 und 37 km/h erreichen.

Anzeige

Lesen Sie auch: Der Dresdner Sommer 2020: wechselhaft, aber trotzdem zu warm und zu trocken

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Dienstag: Morgens kann sich die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt bei Temperaturen von 9° C. Darüber hinaus strahlt von mittags bis zum Abend hin die Sonne bei Werten von 7 bis zu 13° C. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken bei Werten von 7° C. Mit Böen zwischen 15 und 32 km/h ist zu rechnen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Mittwoch: In Dresden ist es von Tagesbeginn bis zum Nachmittag wolkig bei Werten von 11 bis zu 15° C. Abends ist es in Dresden locker bewölkt und die Temperaturen liegen zwischen 11 und 12 Grad. Nachts ist es regnerisch bei Werten von 11° C. Mit Böen zwischen 25 und 37 km/h ist zu rechnen.

Donnerstag: In Dresden kann sich am Morgen die Sonne nicht durchsetzen und es bleibt bedeckt und die Temperatur liegt bei 11° C. Im Laufe des Mittags zeigt sich die Sonne zwischen einzelnen Wolken und die Temperatur steigt auf 13° C. Abends gibt es in Dresden keine Wolken bei Werten von 8 bis zu 13° C. Nachts sind anhaltende Regen-Schauer zu erwarten bei Tiefstwerten von 8° C. Mit Böen zwischen 11 und 40 km/h ist zu rechnen.

Von RND