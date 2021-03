Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 25. März

Heute: In Dresden ist es heute Vormittag sonnig. Nachmittags ziehen gelegentlich Wolken durch. Die Temperatur beträgt aktuell 3 Grad und steigt im Laufe des Tages auf frühlingshafte 16 Grad an.



Drei-Tage-Prognose für Dresden

Freitag: Meist freundliches und frühlingshaftes Wetter mit insgesamt 7 Sonnenstunden. Das Thermometer klettert im Tagesverlauf auf bis zu 15 Grad.

Sonnabend: Leider nicht mehr ganz so frühlingshaft. Regnerisch am Vormittag, dazu ein böiger Wind – aber am Nachmittag lassen die Niederschläge nach und die Sonne lässt sich blicken. Dennoch: Mehr als 10 Grad sind nicht drin.

Sonntag: Wieder deutlich sonniger – Regenschauer sind eher unwahrscheinlich. Und mit maximal 13 Grad wird es auch wieder ein wenig wärmer.

Von RND