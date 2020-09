Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 21. September

Heute: Es ist zwar kalendarischer Sommeranfang, das Wetter hat aber heute nochmal Lust auf Hochsommer. 12 Stunden Sonne werden erwartet, dazu Temperaturen von bis zu 27 Grad. In der Nacht kühlt es sich auf 13 Grad ab.

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Mittwoch: Am Mittwoch ziehen leichte Wolken auf. Die Sonne zeigt sich in Dresden nur noch für fünf Stunden, es bleibt mit bis zu 26 Grad aber weiterhin warm und trocken. gegen Mittag kann es allerdings vereinzelt Schauer geben.

Donnerstag: Am Donnerstag kommt der Regen wieder nach Dresden. Vor allem am Mittag rechnen die Meteorologen mit Schauern. Dabei kühlt es sich auch ab. Werden bis zum Mittag noch um die 25 Grad erwartet, sollen es gegen Abend nur noch 18 Grad sein. Allerdings lockert es im Tagesverlauf auch wieder auf und am Abend zeigt sich nochmal die Sonne.

Freitag: Zum Start ins Wochenende ist der goldene Spätsommer definitiv vorbei. Regen von morgens bis abends, dafür nur noch Temperaturen von maximal 16 Grad werden erwartet. Nachts sinken die Temperaturen auf 10 Grad.

Von RND