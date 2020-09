Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 18. September

Heute: Nach einer kalten Nacht klettern die Temperaturen im Laufe des Freitags auf bis zu 20 Grad, eher herbstlich als sommerlich. Die Woche geht mit voller Sonnenkraft und blauem Himmel zu Ende, es werden 12 Sonnenstunden erwartet.

Anzeige

Lesen Sie auch: Der Dresdner Sommer 2020: wechselhaft, aber trotzdem zu warm und zu trocken

Weitere DNN+ Artikel

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Samstag: Das Wochenende in Dresden startet mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Das Thermometer klettert immerhin noch einmal auf bis zu 22 Grad. Abends gibt es über der Landeshauptstadt einen wolkenlosen Himmel zu sehen, es kühlt sich auf 4 Grad ab.

Sonntag: Die Temperaturen steigen am Sonntag wieder an: Bis zu 24 Grad werden für die Landeshauptstadt vorhergesagt. Die Nacht ist sternenklar. Und auch am Tage bleibt der Himmel wolkenlos. Die Dresdner können bis zu elf Stunden die Sonne genießen. Nachts wird es mit 6 Grad aber ziemlich frisch.

Montag: Die Wetterwoche in Dresden startet wieder sommerlich, es werden bis zu 25 Grad erwartet. Dazu laden wolkenloser Himmel und bis zu 12 Sonnenstunden dazu ein, nochmal draußen spazieren zu gehen, zu grillen oder ein leckeres Eis zu essen. Nachts fällt die Temperatur auch nicht mehr so steil wie in den vorigen Nächten, es werden gut 10 Grad erwartet.

Von RND