Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 13. Oktober

Heute: Mit etwa 12 Grad bleibt es kühl und auch die dichten Wolken vom Vortag bleiben den Dresdnern erhalten. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich für nur eine Stunde. Vor allem gegen Abend und in der Nacht soll es dann auch wieder regnen

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Mittwoch: Die Wetteraussichten sind für Dresden am Mittwoch vor allem eins: regnerisch. Meteorologen rechnen bei Höchsttemperaturen um 9 Grad mit anhaltendem Niederschlag – dasselbe gilt für die Nacht. Tagsüber kann es Böen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 35 und 65 Kilometern pro Stunde geben.

Donnerstag: Der Tag startet wolkenverhangen und mit letzten Schauern, gegen Mittag kann sich hier und da auch die Sonne wieder zeigen. Doch das ist nur ein kurzes Gastspiel, schon in der Nacht kommen weitere Regenwolken daher. Es wird mit 12 Grad etwas wärmer.

Freitag: Die Wetteraussichten sind für Dresden am Freitag vor allem eins: wolkig. Meteorologen rechnen bei Höchsttemperaturen um 11 Grad mit einer geschlossenen Wolkendecke – die Sonne wird kaum zu sehen sein. In der Nacht und am Abend müssen Dresdner mit Regen rechnen.

Von RND