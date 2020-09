Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 12. September

Heute: Der Sommer, er kommt zurück! Am Samstag erwarten wir bis zu 27 Grad in Dresden. Und vor allem: Sonne pur!

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Sonntag: Über bis zu neun Stunden Sonne können sich die Dresdner am Sonntag freuen. Nur am Morgen wird die Sonne von einzelnen Wolken verdeckt – am Rest des Tages bleibt es freundlich. Das Thermometer klettert auf bis zu 26 Grad, nachts kühlt es sich dann auf 14 Grad ab. Der Himmel bleibt sternenklar.

Montag: Wer dachte, mit diesem Wochenende sei es das dann endgültig gewesen mit dem Sommer 2020, der irrt. Denn auch zum Wochenstart bleibt es äußerst warm und sonnig – bei bis zu 29 Grad.

Dienstag: Der Spätsommer bleibt Dresden noch ein paar Tage erhalten. Auch am Dienstag klettern die Temperaturen wieder auf sommerliche 29 Grad. Am Morgen erwartet die Stadt einen wolkenlosen Himmel und insgesamt neun Sonnenstunden. Im weiteren Verlauf des Tages ziehen leichte Wolken auf. Die Tiefstwerte liegen bei 18 Grad.

