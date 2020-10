Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 7. Oktober

Heute: Wolken und Sonne wechseln sich am Mittwoch bei Temperaturen um die 16 Grad ab, hin und wieder kann es zudem Schauer geben. Es bleibt windig.

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Donnerstag: Auch am Donnerstag bleibt es in Dresden herbstlich. Zwar wird es mit maximal 18 Grad etwas wärmer, der Wind bleibt den Dresdnern jedoch erhalten. Die Sonne zeigt sich tagsüber immer wieder, am Abend kann es regnen.

Freitag: Zum Ende der Woche wird es wieder grau. Die Sonne zeigt sich voraussichtlich gar nicht. Stattdessen prägen dunkle Wolken und Regen das Wetter in Dresden. Die Temperaturen sinken wieder auf etwa 15 Grad. Immerhin: Der Wind lässt endlich nach.

Samstag: Ähnliches Bild am Samstag: Die Dresdner müssen sich auf Dauerregen und herbstliche Temperaturen um die 15 Grad einstellen.

