Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 5. Oktober

Heute: Das schöne Herbstwetter verabschiedet sich zum Wochenstart am Vormittag und macht dicken Wolken Platz, die den Rest des Tages Regen über Dresden ausschütten. Dazu gibt es Höchsttemperaturen von 14 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Dienstag: Am Dienstagmorgen ist es in Dresden bei Temperaturen um die 11 Grad bewölkt, es bleibt trocken. Im Verlauf des Tages löst sich die Wolkendecke aber auf und die Höchsttemperaturen klettern auf bis zu 17 Grad.

Mittwoch: Dresden startet mit bewölktem Himmel bei Temperaturen um 12 Grad in den Mittwoch. Am Morgen kann es leichte Schauer geben. Später klart er etwas auf ül bei Höchsttemperaturen bis zu 16 Grad. Am Abend zieht es sich zu, bleibt aber trocken.

Donnerstag: In Dresden kann sich die Sonne am Donnerstag nicht durchsetzen – der Tag startet wolkig bei Temperaturen von 9 Grad. Später klettert das Thermometer auf 16 Grad, es ist leicht bewölkt. Nachts gibt es Regen.

