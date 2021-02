Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 5. Februar

Heute: Der Start ins Wochenende ist zunächst trocken, gegen Abend kommt regen auf. Und es wird wieder kühler. Tagsüber erreichen die Temperaturen 7 Grad, nachts geht es runter auf 2 Grad.

Anzeige

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Samstag: Die Kälte kommt zurück. Am frühen Morgen geht der Regen in Schnee über und es fallen kurze Zeit ein paar weiße Flocken vom Himmel. Erst an Abend beginnt es über mehrere Stunden zu schneien. Dazu gibt es 4 Grad bis -2 Grad.

.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sonntag: Auch heute wird die Schneekugel wieder kräftig geschüttelt. Bis zum Nachmittag und ab dem späten Abend fallen Flocken, nur in den frühen Abendstunden gibt es eine Pause. Dazu wird es noch kälter. –7 Grad sind zu erwarten, Tageshöchsttemperatur wird -2 Grad.

Montag: Schnee, Schnee und noch mehr Schnee lautet die Vorhersage kurz und knapp. Dazu frostige -7 bis -10 Grad.

Von RND