Dresden

Sonne, Regen oder steife Brisen? Wie das Wetter in Dresden heute und in den kommenden Tagen wird, lesen sie hier – samt aktueller Vorschau und die 3-Tage-Prognose.

Wetterbericht für Dresden am 4. März

Heute: Anfangs noch freundlich, später bewölkt und immer wieder Schauer. Am Abend und in der Nacht könnte es auch Schneeregen geben. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 11 Grad.

Drei-Tage-Prognose für Dresden

Freitag: Deutlich kühler, aber auch deutlich sonniger als am Vortag. Maximal 4 Grad zeigt das Thermometer an diesem Freitag an. Und kurze Niederschläge sind nicht ausgeschlossen. Dennoch rechnen wir mit rund sechs Sonnenstunden.

Samstag: Niederschlagsfrei, dazu winterliche Temperaturen zwischen minus 4 und plus 6 Grad. Den ganzen Tag über recht sonnig.

Sonntag: Ein kalter, grauer Tag mit einer Tageshöchsttemperatur von 4 Grad. Die Sonne werden wir nicht zu Gesicht bekommen. Aber es wird wohl auch nicht regnen.

Von RND