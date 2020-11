Dresden

Am Donnerstag wurden in Dresden die Sieger des Wettbewerbes „ Gärten in der Stadt“ ausgezeichnet. Bei diesem geht es um besonders gelungene Gestaltungen von öffentlichen Parkanlagen und Plätzen, grünen Wohnanlagen, Erholungsbereichen innerhalb von Gewerbegebieten und anderen neu gestalteten Freiräumen. Insgesamt wurden sechs Preise – dotiert mit insgesamt 27.000 Euro – in drei Kategorien vergeben.

Der Wettbewerb wird vom Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Sachsen e. V. ausgelobt und vom Sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie gefördert. Teilnehmen konnten Kommunen, Wohnungsbaugenossenschaften und -gesellschaften sowie eingetragene Vereine, die Projekte zur Freiraumgestaltung verwirklicht haben. Diese mussten von Garten- und Landschaftsarchitekten geplant und in Verantwortung sächsischer Fachfirmen des Garten- und Landschaftsbaus im Zeitraum 2017 bis 2019 ausgeführt worden sein.

Mit einem 1. Preis wurden die Gestaltung des Friedensparkes im Pirnaer Stadtzentrum, die neu entstandene Promenade zwischen Postplatz und Dippoldiswalder Platz in Dresden als Teil des Promenadenringes sowie die Sanierung und Erweiterung des Karl-May-Hains in Radebeul gewürdigt.

Grünanlagen von unschätzbarem Wert

Einen Sonderpreis bekam zum einen der neu entstandene Vorplatz der Hoffnungskirche in Dresden-Löbtau. Des Weiteren wurde in Dresden die neu gestaltete Freianlage des Ehrenfried-Walter-von Tschirnhaus-Gymnasiums mit einem Sonderpreis bedacht. Die Anlage umfasst einen historischen Vorplatz mit Brunnen sowie Außensitzbereichen an der Mensa, den inneren Pausenhof mit schattigen Ruhebereichen und weitläufigen Sportflächen. Das Dach der unterirdisch angelegten Umkleidebereiche der Sporthalle wurde als intensive Dachbegrünung in die Flächen integriert.

Mit einem Sonderpreis geehrt wurde auch der Gutspark Paunsdorf in Leipzig als Teil eines nicht mehr erhaltenen Rittergutes. Die Grünfläche war viele Jahre nicht öffentlich zugänglich. Jetzt ist daraus ein schöner Park mit alten und neu gepflanzten Bäumen, sonnigen Wiesen, Kräuterflächen und bis zu vier Meter hohen Skulpturen des Hallenser Künstlers Jan Viecenz geworden.

Staatssekretärin Gisela Reetz würdigte die Wettbewerbsbeiträge als „beispielhaft für eine ökologische, moderne, gesunde und qualitativ hochwertige Gestaltung von Stadträumen“. Die Preisträger hätten in ihren Städten Grünanlagen von unschätzbarem Wert geschaffen.

Von Catrin Steinbach