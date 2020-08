Weshalb August der Starke in Herkules ein Vorbild fand

Dresden

An sich war Herakles, Sohn des Zeus und der Alkmene, ja eher der Outdoor-Typ. Aber einmal war sogar er im Homeoffice. Und zwar wegen einer Mordgeschichte. Sklave bei Königin Omphale, versah der Halbgott – statt in gewohnter Manier seinem Würge- und Totschlaggeschäft nachzugehen (also etwa die neunköpfige Hydra nicht nur einen Kopf kürzer zu machen) –, Dienste wie Wolle spinnen. Statt eines Löwenfells trug er sogar Frauenkleider und verweichlichte auch sonst, wie der Journalist Edo Reents vor einiger Zeit im Rahmen seiner Rezension zur Ausstellung „Herkules – Unsterblicher Held“ in Heidelberg konstatierte.

Aber dann lief das Heldentaten-Metier wieder in üblichen Bahnen. Zugute kam ihm, dass er ein Muskelprotz war. Vorerkrankungen sind von Herakles nicht bekannt. Man kann getrost davon ausgehen, dass er Corona, an dem allenfalls gut zu finden ist, dass mit ihm auch für Straßenmusiker und fiese Einbrecher schwere Zeiten anbrachen, gut überstanden hätte.

Im Absolutismus nahm so mancher Herrscher sich Herakles zum Vorbild, allerdings zog man die lateinische/römische Bezeichnung Herkules vor. Ganz großer Fan des ob seiner Heldentaten in den Olymp aufgenommenen Heros war Kurfürst Friedrich August I. von Sachsen, der in die Geschichtsbücher mit dem Ehrennamen „der Starke“ einging, wobei der Beiname erst lange nach dem Tod des Regenten aufkam. August sah sich als „Herkules Saxonicus“ und hatte einiges getan, um diesen Anspruch auch zu untermauern. So faltete er Silberteller wie Servietten zusammen. Die Wiener unterhielt der Wettiner mit Tönen aus einer Trompete, allerdings blies sie einer, den August mit ausgestreckten Arm aus dem Fenster hielt bis das Stück beendet war. Barocke Fake News? Die Szene fand jedenfalls Eingang in Romane und Filme über Sachsens Herrscher.

Auch das Vorbild Herkules war der Vater zahlreicher Kinder

Und im Februar 1711 soll er, immerhin schon vierzig Jahre alt, ein Hufeisen mit bloßen Händen zerbrochen haben. Diener fertigten umgehend eine Urkunde an, auf der die Tat festgehalten wurde. Hufeisen (ob seiner Form, nämlich eines aufgehenden Mondes, mittlerweile zum Glücksboten avanciert) und Zertifikat ließ August in der Kunstkammer aufbewahren. Der malträtierte eiserne Zehenschutz für Pferde ist derzeit auf Schloss Moritzburg im Rahmen der auch auf die realen wie angedichteten Kräfte Augusts des Starken eingehenden Ausstellung „Geschichte. Macht. Ihr. – 350 Jahre Mythos August der Starke“ zu sehen.

Mit 1,76 Meter wies Sachsens und Polens langjähriger Landesherr eine für damalige Verhältnisse stattliche Körpergröße auf, im Alter brachte er rund 120 Kilogramm auf die Waage. Es hätte auf den Beinamen „Koloss von Roitzsch“ hinauslaufen können, aber zum Glück setzte sich „ August der Starke“ durch, der im Übrigen gewusst haben dürfte, dass Herkules laut Mythologie diverse Geliebte hatte und Vater zahlreicher Kinder war.

Auch in Kunstwerken ließ er sich als Herkules darstellen. So wies der Bonvivant, Connaisseur und eben auch Homme muscle den Bildhauer Balthasar Permoser an, eine Gruppe monumentaler Figuren mit dem Thema Herkules aus heimischen Sandstein zu hauen, bestimmt für den Großen Garten. Unter den zwölf Figuren, die entstanden, sind wenigstens zwei ganz von eigener Hand gefertigt, und zwar „Herkules und Busiris“ sowie „Herkules und der hesperische Drache“. Permoser war es auch, der die sechs Meter hohe „Herkules Saxonicus“-Statue für den Wallpavillon schuf. Herkules respektive August der Starke trägt über dem polnischen-sächsischen Wappen die Weltenkugel. Herkules’ Aufgabe, statt Atlas vorübergehend das Himmelsgewölbe zu tragen, wird somit mehr oder minder dezent gleichgesetzt mit der zeitweiligen Übernahme des Amtes der Reichsstatthalterschaft, die August 1711 innehatte.

Wallpavillon, bekrönt vom sich die Kugel gebenden Herkules Saxonicus. Quelle: “Dresden“, Leipzig 1909, Archiv C.R.

Ob dieses Amtes gab Sachsens Big Boss auch für den Französischen Pavillon des Zwingers ein Deckenfresko in Auftrag, auf dem ein Porträtmedaillon seiner Majestät im Zentrum stand. Unterhalb des Medaillons ist ein in Grisaille-Manier gemaltes antikes Relief zu sehen; eine Kopie eines Reliefs, das um 1550 dem Grabmal des Arberinus in der Basilika Santa Maria sopra Minerva in Rom beigebracht wurde. Das Grisaille-Relief stellt – klare Anspielung auf die Kräfte August des Starken – Herkules dar, der den nemeischen Löwen erwürgt. Das ganze Fresko wurde 1945 zerstört.

Prunkschale eines kämpfenden Herkules im Grünen Gewölbe

Erhalten hat sich hingegen eine 60 Zentimeter hohe Prunkschale mit dem Kämpfenden Herkules, die irgendwann zwischen 1708 und 1731 geschaffen wurde. Für sein größtes Prunkgefäß bediente sich der versierte Goldschmied Johann Melchior Dinglinger einer älteren Jaspisschale des Augsburger Steinschneiders Johann Daniel Mayer. Die zentrale Gestalt des mächtigen Gefäßes ist Herkules, dessen Kampf mit dem nemeischen Löwen als Bekrönung dient. Email-Medaillons am Schalenrand und am Fuß verweisen auf weitere Taten des Halbgottes.

Der für seine unbändigen Kräfte bekannte Held der antiken Mythologie galt als Überwinder des Bösen, eindrucksvoll veranschaulicht am Schaft, wo ein gewaltiger Drache, mit einer Schlange ringend, in die Tiefe stürzt wie Gandalf der Graue mit dem Balrog in den Tiefen der Minen von Moria. Ganz unmissverständlich wird Herkules mit August dem Starken gleichgesetzt, denn sein Kampf mit dem Löwen ereignet sich vor einem Spiegel, auf dessen Rückseite das Porträt des Monarchen erscheint. Weitere Anspielungen auf die Person Augusts des Starken verstecken sich, wie auf der Homepage der Staatlichen Kunstsammlungen zu lesen ist, „in zahlreichen Details“.

So hält der unter dem königlichen Bildnis sitzende weiße Adler in seinen Klauen das Kleinod des Polnischen Weißen Adler-Ordens, dessen Ordenssouverän August der Starke war. Er hängt unmittelbar über einem Ornament, vor dem eine Sonne erscheint, erinnernd an den Festaufzug Augusts der Starken als Sonnengott Apoll. Und auch der in die Schale ragende Rüssel besitzt einen tieferen Sinn, denn er assoziiert den dänischen Elefantenorden, dem der Souverän gleichermaßen angehörte. Schließlich präsentierte der Schlangenkopf aus Jaspis ursprünglich das Goldene Vlies, den höchsten katholischen Orden, in den August der Starke bereits 1697 aufgenommen wurde. Erst nach dem Tod Dinglingers ging die Schale in königlichen Besitz über und so blieb das große Medaillon am Fuß leer. An prominenter Stelle im Juwelenzimmer erinnerte sie in Form einer politischen Allegorie fortan an den erbitterten Kampf Augusts des Starken um die polnische Krone.

Von Christian Ruf