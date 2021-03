Werksstilllegung: Dresden hofft auf Freibadsaison in Cossebaude

Dresden

Sportbürgermeister Peter Lames (SPD) ist zuversichtlich, dass es trotz der vorläufigen Stilllegung des Pumpspeicherwerks Niederwartha eine Freibadsaison 2021 im Stauseebad Cossebaude geben wird. „Es ist technisch möglich, das Schwimmbad weiter zu betreiben.“ Er gehe davon aus, dass sich die Landeshauptstadt mit dem Vattenfall-Konzern auf dem Weg einer Zwischenvereinbarung über die aktuelle Saison verständigen werde.

Wird das Werk zum Museum?

Der Abschluss einer endgültigen Vereinbarung werde noch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Lames. Vattenfall will das Pumpspeicherwerk endgültig stilllegen und auf die Landeshauptstadt Dresden übertragen. Die Stadt prüft gegenwärtig, welcher Eigenbetrieb oder welche Gesellschaft neuer Eigentümer der technischen Anlagen und Gebäude werden könnte. „Da haben sich die Fachleute ans Werk gemacht und arbeiten an einer Projektentwicklung“, sagte der Sportbürgermeister.

Eine entscheidende Frage sei, welche Maßnahmen und welche Mittel Vattenfall für das Pumpspeicherwerk noch plane, damit es sinnvoll weiterverwendet werden könne. „Das gesamte Gelände hat Potenzial“, findet Lames, „wir sollten uns keine Wege verbauen und nach guten Ideen suchen.“ Der Bürgermeister hatte eine museale und kulturelle Nutzung ins Gespräch gebracht, beispielsweise als Schauanlage. Weitere Räume könnten als Kunsthalle genutzt werden. „Aber das müssen wir nicht dieses Jahr entscheiden.“

Der Vattenfall-Konzern will das Pumpspeicherwerk nach der Stilllegung abgeben. Findet sich kein Abnehmer, würde das das Aus für das Stauseebad bedeuten. Ohne Ausgleichsmaßnahmen würde der Wasserspiegel deutlich absinken, so dass die Treppenanlagen des Freibads im Geröll enden und nicht mehr ins Wasser führen würden. Langfristig würde der Stausee in Cossebaude austrocknen. Das könnte mit dem Betrieb der Brunnengalerie verhindert werden, die verdunstetes und versickertes Wasser durch Grundwasser ersetzt.

Von Thomas Baumann-Hartwig