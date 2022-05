Werden die Lebensmittel in Dresden knapp, Herr Simmel?

Dresden

Peter Simmel ist über 30 Jahre Unternehmer im Einzelhandel. Der Betreiber von zwei gleichnamigen Märkten in Dresden hat eine Entwicklung wie jetzt noch nicht erlebt, bekennt er. Lieferanten würden ihm sagen, sie könnten nur noch Tagespreise nennen. Was das Produkt morgen kostet? Würden sie nicht wissen. „Die Preisspirale dreht sich und sie wird sich so lange weiter drehen, solange sich die Energiepreise nicht stabilisiert haben“, sagt Simmel voraus.

Menschen müssen sich auf steigende Preise einstellen

Das Erzeugen von Lebensmitteln sei energieintensiv, und nicht weniger energieintensiv sei das Herstellen von Verpackungen für Lebensmittel. Das seien die Preistreiber, die dafür sorgen, dass die Kunden für viele Lebensmittel von Woche zu Woche mehr bezahlen müssen. „Diese Entwicklung geht weiter, die Menschen müssen sich auf steigende Preise einstellen“, sagt der 62-Jährige voraus.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von einer Lebensmittelknappheit sei Deutschland weit entfernt, so Simmel. „Es besteht kein Grund, Mehl, Senf oder Sonnenblumenöl zu horten. Es gibt genügend Alternativen. Wir haben Olivenöl en masse.“ Der Unternehmer sieht eine Wechselwirkung: In Folge des Krieges in der Ukraine würden Getreide, Sonnenblumenkerne und Senfkörner tatsächlich knapp, da die Ukraine und Russland große Lieferanten dieser Grundstoffe seien. Hamsterkäufe würden diese Knappheit zusätzlich auf die Spitze treiben. So dass es leere Regale gebe.

Wer braucht sechs Flaschen Sonnenblumenöl?

Von der Knappheit nicht betroffen seien Bio-Produkte, in diesem Segment sei das volle Sortiment zu haben. Aber bei den sogenannten Preiseinstiegs-Produkten komme es zu Engpässen. Simmel hat auf die Engpässe reagiert und bittet die Kunden in seinen Märkten, von knappen Waren nur drei Packungen zu kaufen. „Manche kommen dann zweimal in den Markt. Aber wozu braucht jemand sechs Flaschen Sonnenblumenöl?“, fragt sich der Unternehmer.

Gehortete Lebensmittel werden entsorgt

Gerade würden viele Menschen Lebensmittel entsorgen müssen, die sie vor zwei Jahren im ersten Corona-Lockdown gehortet hätten. „Jetzt ist das Verfallsdatum abgelaufen und die Sachen fliegen weg. Ich finde, Lebensmittel gehören frisch auf den Tisch und sollten nicht im Keller gestapelt werden.“ Sonnenblumenöl sei ein Lebensmittel und gehöre nicht in den Tank von Dieselfahrzeugen, meint Simmel. Die Verwendung als Ersatzkraftstoff treibe die Knappheit auf die Spitze.

Die Deutschen müssten sich davon lösen, nach dem besten Preis zu suchen, mahnt der Unternehmer. „Uns ist das Gefühl verloren gegangen, was Dinge wirklich kosten. Wenn wir immer nur nach dem Preis schauen, leben wir auf Kosten von anderen Menschen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.“

Bioprodukte bleiben erfolgreich

Die Kunden in seinen Märkten würden preisbewusster einkaufen, sagt Simmel. „Seit dem Krieg schauen die Menschen mehr darauf, was es kostet.“ Dem Erfolg von Bioprodukten tue das aber keinen Abbruch. „Da können wir keinen Rückgang feststellen. Im Gegensatz, der Umsatz ist in diesem Segment stabil und steigt sogar.“ Simmel führt in seinem Markt am hauptbahnhof über 12 000 Bioprodukte.

80 Prozent der Dosentomaten kommen aus China

Und warum gibt es Engpässe bei Dosen mit passierten Tomaten? „Das hat nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun“, so die Antwort des Experten. 80 Prozent der Dosentomaten würden in China hergestellt. Wegen der Coronakrise seien die Lieferketten zwischen Europa und Asien aber nachhaltig gestört. „Da stockt der Nachschub“, erklärt Simmel, der italienische Dosentomaten empfiehlt. Die seien zwar teurer als andere Produkte, würden aber auch schmecken.

Nudeln sind keine Mangelware mehr

Der vorübergehende Mangel an Eierteigwaren sei inzwischen Geschichte. Hier hätten sich vor fünf bis sechs Wochen Engpässe aufgetan, weil viele Menschen die haltbaren Lebensmittel gekauft hätten. Viele Dresdner hätten Nudeln für Hilfstransporte in die Ukraine gekauft, und auch Simmel hat viele Hilfstransporte jeweils mit Waren im Wert von 500 Euro unterstützt, wie er erklärt.

1500 Kunden täglich sollen es werden

Der Simmel-Markt am Hauptbahnhof zählt sieben Monate nach seiner Eröffnung 500 bis 600 Kunden täglich. „Wir punkten nicht mit Preisen, sondern mit unserem Team und unserem breiten Angebot“, nennt Simmel seine Strategie. Drei Jahre brauche ein Markt, bis er zur Zufriedenheit laufe, 1500 Kunden pro Tag sollen es am Hauptbahnhof werden. „Wir liegen im Plan. Am Wochenende läuft es schon richtig gut.“

Damit es noch besser läuft, lädt Simmel kurz vor dem Start des 50. Dixieland Festivals zu einem Dixie-Wochenende in den Markt am Hauptbahnhof ein. Fünf Bands und Solisten verspricht Künstleragentin Gabriele Kaul am 13. Mai von 16 bis 21 Uhr und am 14. Mai von 12 bis 21 Uhr. Der Eintritt ist ebenso frei wie das Parken im Parkhaus des Simmel-Centers am Hauptbahnhof.

Von Thomas Baumann-Hartwig