Dresden

Dresden und auch das Dresdner Elbland verzeichnetenein Minus bei den Ankünften und den Übernachtungen gegenüber dem ersten Halbjahr 2018. Im Vergleich zum 1. Halbjahr 2017 sei es aber trotzdem ein Plus von 4,7 Prozent bei den Ankünften und 3,8 Prozent bei den Übernachtungen, relativieren Dresden Marketing GmbH (DMG) und Tourismusverband Elbland e. V. den Abwärtstrend.

Beschönigen wollen sie ihn nicht. Natürlich haben die beiden Akteure, die seit anderthalb Jahren gemeinsame Wege gehen, sich auf die Suche nach den Ursachen begeben, um gegenzusteuern.

Tourismusentwicklung im Dresdner Elbland im 1. Halbjahr 2019 – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen/Grafik DMG

Darum sank die Zahl der Übernachtungen

Dresden hatte nicht so viele Großevents wie beispielsweise den Germany Travel Mart und auch nicht so viele große und teilnehmerstarke Kongresse, führt DMG-Geschäftsführer Jürgen Amann an. „Der Ring des Nibelungen“ Anfang 2018 in der Semperoper habe in der Saure-Gurken-Zeit Besucher aus ganz Europa nach Dresden gebracht.

Nachgewirkt habe aus seiner Sicht zudem die von der Schweiz 2018 ausgegebene Reisewarnung für Sachsen angesichts der Ereignisse in Chemnitz. Der Brexit dämpfte die Reisefreudigkeit der Briten, was auch in Dresden spürbar war. Im sächsischen Elbland hätten hauptsächlich die starken Rückgänge der Übernachtungszahlen aus Reha-Kliniken im Elbland negativ zu Buche geschlagen.

Wie ist die Prognose?

Die Hoteliers seien angesichts der Buchungszahlen verhalten optimistisch, weiß der DMG-Geschäftsführer. Mit Werkstoffwoche und Rheumatologenkongress stehen zwei Großveranstaltungen bevor. Stirnrunzeln bereite die konjunkturelle Situation. „Es muss von einer stagnierenden Wirtschaftslage ausgegangen werden“, so Jürgen Amann. Touristisch gesehen rechnet er deshalb für 2019 nicht mit einem neuen Rekord. „Aber wir werden ungefähr auf Höhe des Vorjahres liegen.“

Wie soll der Tourismus angekurbelt werden?

Annekatrin Klepsch, Dresdens Bürgermeisterin für Kultur und Tourismus, hält es für die richtige Strategie, noch mehr große nationale und internationale Kongresse und Veranstaltungen in Dresden zu etablieren. Aktuell werde dafür ein Konzept erarbeitet. Es soll diesbezüglich Stärken und Schwächen Dresdens analysieren und Marktlücken aufzeigen, ergänzt Jürgen Amann.

Zudem wollen die Marketing-Experten mit Hilfe einer neuen Studie eine Lücke bei den touristischen Kennzahlen schließen. Denn belastbare statistische Daten gebe es nur über den Übernachtungstourismus. Der Tagestourismus bleibe völlig unbeachtet. Auf der Basis anonymisierter passiver Mobilfunkdaten will man jetzt mehr über das Woher und das Wohin der Tagestouristen herausfinden.

„Wir müssen überraschend bleiben“, nennt Annekatrin Klepsch einen weiteren Punkt beim Tourismusmarketing. Denn was man kenne, sei die Barockstadt, seien Schlösser und Gärten. Dresden mit dem Elbland sei aber viel mehr, sei moderne Kunst, sei Populärkultur. Diese kulturelle Vielfalt müsse nicht nur deutlicher werden. In Sachen Vermarktung gelte es auch neue technische Möglichkeiten zu nutzen und andere, jüngere Zielgruppen vor allem mit bewegten Bildern für Dresden und das Elbland zu interessieren.

Die DMG will demzufolge künftig zusätzlich zu Reiseveranstaltern auch potenzielle Reisende direkt ansprechen. So geschehen jüngst zum Beispiel in Amsterdam. Mit kleinen Musik-Flashmobs in der Altstadt habe man auf das Elbland aufmerksam gemacht und in einem Travelcafé Interessierten mehr Infos geboten.

„Wir erweitern zudem unsere Online-Aktivitäten, um über alle relevanten Kanäle Reiseanreize und Informationen zu Dresden zu bieten“, sagt Jürgen Amann.

Wie wird jetzt online „getrommelt“?

Ein Beispiel dafür ist der „ Dresden Elbland Podcast“, mit dem die DMG erstmals am 29. August 2019 auf Spotify, Apple- und GooglePodcats oder auch über dresden-magazin.com online geht. Jede Episode bringe zwei bekannte Persönlichkeiten miteinander ins Gespräch, die eine starke Verbindung zum Dresdner Elbland haben. Am 29. August sind das die Unternehmerin Viola Klein und der Sänger Felix Räuber.

Ein weiteres neues digitales Format sind die „Visit Dresden Sommerkonzertwochen“. Sie starteten am 18. Juli. Bis Ende September werden jeden zweiten Donnerstag ab 19 Uhr live über den offiziellen Facebook-Kanal facebook.com/visit. dresden 30-Minuten-Konzerte live gestreamt, und zwar mit Musikern an ungewöhnlichen Konzertorten, so der Dresdner Rapper Alphonzo in den Weinbergen der Hoflößnitz.

Alphonzo rappt in der Hoflößnitz. Quelle: DMG

Was ist im Elbland touristisch geplant?

„Wir wollen nicht nur den Weinwanderweg infrastrukturell verbessern. Künftig soll man diesen auch mit Hilfe einer App entdecken können“, so Olaf Raschke, Meißens Oberbürgermeister und Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes Elbland Dresden e.V.. Radebeul arbeite zudem an der Erweiterung und Neugestaltung des Karl-May-Museums, nennt er ein weiteres Beispiel.

Von Catrin Steinbach