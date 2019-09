Wer war Coswigs Drogenbaron?

Dresden/Coswig

Seit Dienstag steht Ali K. wegen Drogenhandels im großen Stil vor dem Dresdner Landgericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen vor, im Großraum Coswig kiloweise Marihuana unter die Leute gebracht zu haben. Der Angeklagte soll den schwunghaften Handel Ende 2016/Anfang 2017 begonnen und den Stoff kiloweise gekauft haben, der dann grammweise von sogenannten „Läufern“ – vor allem minderjährigen Schülern – gewinnbringend verhökert wurde.

Die jungen Leute wurden meist aus dem Dunstkreis der KMN-Gang, einer Rapper-Gruppe, deren Mitglieder häufig wegen Drogendelikten vor Gericht sitzen, rekrutiert. Ali K., der bei KMN als Sicherheitsmitarbeiter beschäftigt war, soll die Geschäfte organisiert, kontrolliert, die Drogen beschafft – rund 450 Kilo – und Preise festgesetzt haben. Der bereits verurteilte Valentin E. sei sein Stellvertreter gewesen.

Drei Kilo Erde für 9000 Euro

Laut Staatsanwaltschaft sollten die „Läufer“ zunächst 300 Gramm pro Woche, später ein Kilogramm wöchentlich verkaufen. Funktionierte das nicht, habe der Angeklagte mit Repressalien gedroht. Im Sommer 2017 sollen er und Valentin E. einem Kunden drei Kilo Erde für 9000 Euro angedreht haben. Als der sich beschwerte, soll Ali zugeschlagen haben. Deshalb ist auch noch Körperverletzung angeklagt.

Die Sache flog auf, als einer der „Läufer“ Drogen per Post nach Bayern schickte. Das Päckchen wurde abgefangen, die dortigen Beamten informierten ihre sächsischen Kollegen und die begannen mit den Ermittlungen. „Wir haben bis dahin ja gar nichts davon gewusst. Was der Junge uns erzählte, war uns völlig neu. Er hatte extreme Angst, beschrieb aber die Strukturen“, sagte ein Kriminalbeamter. Die Fäden habe Ali K. in der Hand gehabt, Valentin sei dessen rechte Hand gewesen.

Von anderen Dealern zu Unrecht belastet?

War Ali K. der Drogenbaron von Coswig?. Nein, ließ der Angeklagte seine Anwältin verkünden, die die Kammer ausgiebig darum bat, sich nicht von den Gesichtstattoos des 25-Jährigen beeinflussen zu lassen. Ihr Mandant habe zu keinem Zeitpunkt mit Rauschgift gehandelt. Er habe Valentin E. nur einmal ein Geschäft vermittelt, aber sonst nichts damit zu tun. Andere Dealer hätten ihn zu Unrecht belastet. Deshalb sei er, als Valentin E. verhaftet wurde, auch in den Kosovo gegangen. Ali K. wurde mit internationalem Haftbefehl gesucht und im Januar 2019 nach Deutschland ausgeliefert. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler