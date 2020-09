Wer rettete das Blaue Wunder in Dresden vor der Zerstörung?

Dresden

Seit dem 4. Mai 1965 hängt auf der Blasewitzer Seite des Blauen Wunders eine Gedenktafel. Sie ehrt zwei Retter der Brücke, die 1945 deren Sprengung „unter Einsatz ihres Lebens“ – so der Tafeltext – verhinderten. Knapp 300 Meter Luftlinie entfernt hängt derzeit in der Schillergalerie eine detaillierte Ausstellung zur Geschichte des Blauen Wunders. Sie birgt Zündstoff. Denn eine der 29 reich bebilderten Tafeln trägt die Überschrift „Brückenretter gibt es nicht“.

Zusammengestellt hat die Ausstellung der Dresdner Heimathistoriker und Stadtteilführer Kurt-Dieter Prskawetz (74). Von ihm stammt auch die These, die Geschichte um die beiden Brückenretter Erich Stöckel und Paul Zickler sei nichts weiter als eine Legende. „Nichts davon stimmt“, sagt Prskawetz. „Die Tafel muss weg.“ Er hat an diesem Thema seit fast 30 Jahren geforscht. Unterlagen, Dokumente, Briefe, Material gesammelt, mit Beteiligten, auch mit Angehörigen der beiden Protagonisten gesprochen. Die Ergebnisse füllen mittlerweile inklusive Anhang und Belegen knapp 70 Seiten. Sie sollen in einem Buch veröffentlicht werden. „Ein Verleger hat bereits Interesse angemeldet“, sagt Prskawetz.

Anzeige

Exakt und penibel arbeiten

Doch bis dahin will er alles noch einmal genau überprüfen. Ein Mitstreiter – Stefan Zinke, Waffenexperte und Militärhistoriker aus Striesen – stehe ihm dabei zur Seite. Die genauen Details seiner Forschungsergebnisse will er erst dann öffentlich machen. Denn Prskawetz weiß, dass er exakt und penibel arbeiten muss. Schließlich stellt er eine Geschichte infrage, die seit Kriegsende erzählt und bewahrt wird. Über die der Autor Klaus Beuchler ein Kinderbuch schrieb: „Entscheidung im Morgengrauen“. Eine Geschichte, die Erich Stöckel und Paul Zickler, die beide 1964 starben, laut Prskawetz noch kurz vor ihrem Tod in eidesstattlichen Erklärungen bestätigten. Doch: „Wir werden der Öffentlichkeit schlüssig darstellen, dass es so nicht gewesen ist.“

Weitere DNN+ Artikel

Lesen Sie auch: Dresden und die Welt im Jahr 1945

Er durchforstete die Angaben der beiden Brückenretter immer wieder, stellte sie einander gegenüber, verglich mit historischen Dokumenten, fand Widersprüche, vieles, was nicht zusammenpasste. „Das biss sich.“ Später zerstritten sich Stöckel und Zickler auch. „Ein Lebensstreit bis zum Tode“, meint Prskawetz. Den habe der damalige Dresdner Oberbürgermeister Gerhard Schill auflösen wollen, eine Kommission eingesetzt und Stöckel und Zickler ihre Geschichten an Eides statt bezeugen lassen. „Das waren Meineide“, urteilt Prskawetz heute hart.

Rettungstat anhand von Zeugenaussagen nachgewiesen

Zurückhaltend reagierte auf DNN-Anfrage die Stadt. „Über den Aussagegehalt der These von Herrn Prskawetz bezüglich der Brückenrettung können wir keine Angaben machen, da seine Erkenntnisse unseres Erachtens ausschließlich in dieser Ausstellung veröffentlicht sind. Uns ist ebenfalls nicht bekannt, welche Quellen Herr Prskawetz für seine Forschungserkenntnisse benutzt hat. Eine wissenschaftliche Diskussion seiner Ergebnisse hat bislang noch nicht stattgefunden“, teilte das Presseamt mit.

Dem Stadtarchiv lägen Ratssitzungsprotokolle aus dem Jahr 1954 vor, die eine Ehrung für Herrn Erich Stöckel befürworten. Stöckel habe seine Rettungstat anhand von Zeugenaussagen nachweisen können. „Der Stadtrat erkannte die Nachweise als gesichert an und Herr Stöckel erhielt eine Urkunde und ein Geschenk. Herr Zickler ist wohl schon vor dem Jahr 1954 geehrt worden.“ Details zur Rettung der Brücke gebe es im Archiv nicht.

Soldaten wollten lieber in amerikanische als in russische Gefangenschaft

Zweifel an der Geschichte über die Verhinderung der Sprengung der Brücke kamen Prskawetz, als er 1997 nach Ortrand eingeladen wurde, um bei einem Treffen ehemaliger Wehrmachtsangehöriger der Fallschirm-Panzerdivision „ Hermann Göring“ in einem Vortrag die Retter des Blauen Wunders zu würdigen. Da aber hörte er auch deren Erinnerungen aus den letzten Kriegstagen – und die klangen ganz anders. „Ich habe den Vortrag nicht gehalten, sondern erklärt: ,Ich muss das alles noch mal überarbeiten. Ich verspreche Ihnen, ich werde herausfinden, wie es wirklich war.’“ Danach blieb die Brücke, obwohl mit Sprengladungen, aber noch ohne Zündkabel vorbereitet, bis zum Ende unzerstört, um möglichst vielen Deutschen, Soldaten wie Zivilisten, den Weg über die Elbe nach Westen in Richtung Geising/ Altenberg freizuhalten – dort standen die Amerikaner. Bei Bautzen kämpften noch Ende April die Reste der Fallschirm-Panzerdivision „ Hermann Göring“ gegen die heranrückende Sowjetarmee.

Die deutschen Soldaten wollten lieber in amerikanische als in russische Gefangenschaft, doch das misslang. Der Verband wurde umzingelt und ergab sich am 8. Mai der Roten Armee. Ein Spähtrupp war aber vorher Richtung Dresden geschickt worden. Der habe die Sprengung durch SS-Kräfte am 7. Mai unter Androhung von Waffengewalt verhindert, Pioniere der Sowjetarmee hätten tags drauf begonnen, die Sprengladungen an der Brücke zu entfernen.

Gedenktafel an der Brücke entfernen

Für Prskawetz steht fest: Erich Stöckel und Paul Zickler hatten mit der Verhinderung der Zerstörung nichts zu tun. Lehrer von Beruf, hat er sich sein Leben lang für Geschichte interessiert, zwischen 1972 und 1996 auch Arbeitsgemeinschaften „Junge Historiker“ mit Schülern und die „AG Freizeithistoriker Dresden-Blasewitz“ geleitet. Zudem gibt es eine Reihe von Veröffentlichungen, darunter auch eine Festschrift zu „100 Jahre Blaues Wunder“ (1993). Die Darstellung dort sieht er heute durch sich selbst widerlegt. Deshalb wäre es seiner Meinung nach „an der Zeit, diese Gedenktafel an der Brücke zu entfernen“.

Die Ausstellung zum Blauen Wunder ist seit dem 31. August und noch bis zum 10. Oktober zu sehen. Die Daten sind kein Zufall, Kurt-Dieter Prskawetz hat darum gebeten. Es sind der 160. Geburtstag (31. August 1860) und der 75. Todestag (10. Oktober 1945) des Ortschronisten und bedeutenden Architekten Karl Emil Scherz, der zu seiner Zeit vor allem mit zahlreichen Villenbauten das Ortsbild von Loschwitz und Blasewitz prägte und der in der Ausstellung auch vorkommt. Der detailverliebte Historiker lässt grüßen.

Von Bernd Hempelmann