Wer kassiert in Dresden die Werbeeinnahmen im öffentlichen Raum?

Lange lag die Vorlage unter Verschluss, aber nächste Woche nimmt die Debatte Fahrt auf: Dresden sucht ab 2023 einen neuen Partner für die Werbeflächen im Stadtgebiet. Die Verträge mit dem bisherigen Partner wurden gekündigt, nun sollen die Werbeflächen ausgeschrieben werden.

Medialeistungen als Gegenwert

Torsten Schulze, wirtschaftspolitischer Sprecher der Grünen-Stadtratsfraktion, empfiehlt der Stadtverwaltung, einen Akteur zu suchen, der auf dem Markt etabliert ist und in „Naturalien“ zahlen kann: „Ich kann mir vorstellen, dass wir als Stadt im Gegenzug für den Werbevertrag Medialeistungen erhalten und beispielsweise in deutschen Großstädten für unser Stadtfest oder andere Ereignisse werben können.“

Das würde nicht nur die Stadtkasse entlasten, weil die Dresden Marketing GmbH, die für die Außenwerbung von Dresden verantwortlich ist, mit städtischen Zuschüssen finanziert wird. Die Stadt werde auch unabhängig von Preissteigerungen im Werbesektor, wenn sie die Medialeistungen vertraglich fixiere. „Dann kommt es nicht zu Preissteigerungen für uns.“

Pakete sollten neu sortiert werden

Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Pakete hält Schulze für nicht schlüssig. Vier Lose sollen vergeben werden, aber der größte Posten verbirgt sich im los 1 mit Fahrgastunterständen, Citylight-Werbung und Litfasssäulen. Die anderen Lose seien dagegen zu klein dimensioniert. In Los 4 werde nur die Werbung auf Uhren im Stadtgebiet vergeben.

Das, so Schulze, müsse neu sortiert werden, da Außenwerbung auch Wirtschaftsförderung sein könne. So sollten einheimische Unternehmen günstigen Zugang zur Werbung an Masten haben. Wichtig für den Grünen ist auch die Digitalisierung der Außenwerbung: „Damit lassen sich Druck und Entsorgung von Werbeträgern sparen.“ Mit digitalen Angeboten werde es auch nicht vorkommen, dass noch Wochen nach der gescheiterten Kulturhauptstadt-Bewerbung für die Kulturhauptstadt geworben wird.

Welche Fahrgastunterstände können bleiben?

Es müsse auch diskutiert werden, ob 900 bis 1400 Fahrgastunterstände ausgetauscht werden sollten. „Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit wäre es sicher besser, wenn nur die Unterstände erneuert werden, die defekt oder verschlissen sind“, erklärte Schulze.

Die Freien Wähler im Stadtrat verfolgen einen anderen Ansatz als die Grünen. „Die Landeshauptstadt hat mit den Verträgen für die Außenwerbung bisher 1,5 Millionen Euro im Jahr eingenommen“, erklärte Fraktionsvorsitzender Jens Genschmar. Das neue Konzept der Stadt gehe von gar keinen Einnahmen aus. „Das können wir nicht nachvollziehen. Wir sehen hier die Möglichkeit, Mittel für den haushalt zu akquirieren“, so Genschmar, der eine Größenordnung von zehn Millionen Euro im Jahr nannte.

Von Thomas Baumann-Hartwig