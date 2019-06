Dresden

Es wird nur ein einziges Hochzeitspaar geben, dass sich im Kleinen Ballsaal des Dresdner Residenzschlosses das Ja-Wort geben kann. Für diese Traumhochzeit können sich Paare bewerben, die Lust auf eine außergewöhnliche Hochzeit haben und diese mit inszenieren möchten, die große Lebensfreude ausstrahlen, Spaß an einer medialen Begleitung zeigen und um die 40 Gäste mitbringen.

Vor 300 Jahren wurde in Dresden und der Region die Hochzeit des Sohnes von August dem Starken mit Kaisertochter Maria Josepha von Österreich gefeiert – ein Jahrhundertereignis, das die Feste an den anderen europäischen Höfen in den Schatten stellte. Die Jahrhunderthochzeit hat die Dresden Marketing GmbH (DMG) zum zentralen Thema ihrer Jahreskampagne ausgewählt – und ein Höhepunkt unter vielen ist die exklusive Traumhochzeit am 8. Oktober im Residenzschloss.

„Wir organisieren eine echte Traumhochzeit – mit pompöser Dekoration aus echtem Meissner Porzellan, Übernachtung in herrschaftlichen Gemächern im Hotel Taschenbergpalais Kempinski, angemessenen Jubel durch das Volk bei einer Kutschfahrt durch die Stadt und die entsprechende Hofberichterstattung“, verspricht DMG-Geschäftsführer Jürgen Amann. „Wir haben es geschafft, eine absolute Ausnahmegenehmigung für eine standesamtliche Trauung im Kleinen Ballsaal zu erwirken.“

Der Countdown für die Bewerbung läuft, Bewerbungsschluss ist der 30. Juni. Interessenten können sich unter der E-Mail-Adresse Jaichwill@marketing.dresden.de bewerben.

Weitere Informationen gibt es unter www.dresden.de/1719

Von Thomas Baumann-Hartwig