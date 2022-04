Wer die neuen Wartehäuschen in Dresden aufbaut

Dresden

Die Fahrgäste der Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) erhalten im nächsten Jahr neue Fahrgastunterstände. Der Ausschuss für Wirtschaftsprüfung des Stadtrats hat am Mittwochabend nach mehrstündiger Debatte – durchaus überraschend – ein Paket an Werberechten im öffentlichen Raum und für den Austausch der Wartehäuschen vergeben.

Am 30. April läuft die Bindungsfrist aus

Überraschend war die Vergabe deshalb, weil alle mit einer sogenannten Hebung der Thematik in den Stadtrat gerechnet hatten. Für die Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch hatte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Stadtwerbeverträge vorsorglich auf die Tagesordnung setzen lassen. Nicht ohne Grund: Am 30. April läuft die Bindungsfrist für die Angebote der drei Bieter ab. Danach hätten die Karten völlig neu gemischt werden müssen. Die Zeit wäre knapp geworden, vielleicht hätten die DVB-Fahrgäste eine Zeit lang im Regen stehen müssen.

Insbesondere die Linken sind gegen die Vergabe der Werberechte im öffentlichen Raum an private Unternehmen und wollen, dass die Stadt ihre Flächen selbst vermarktet. Linke-Stadtrat Tilo Wirtz zitiert das Beispiel Berlin. Die Bundeshauptstadt erwirtschaftet Millionen-Erträge, seitdem die Vermarktung dort in Eigenregie gemanagt wird. Die Linken hatten bereits mehrfach für eine Vertagung der Debatte im Ausschuss gesorgt. Kenner der kommunalpolitischen Abläufe hatten erwartet, dass die Fraktion von ihrem Minderheitenrecht Gebrauch macht und die Stadtwerbeverträge in den Stadtrat transportiert. Die erforderlichen vier Stimmen wären zusammen gekommen.

Ein einziger Punkt wird vertagt

Aber es kam anders: Nach einem anderthalbstündigen Debatte hinter verschlossenen Türen beantragte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach die Vertagung nur eines einzigen Teiles des fünf Punkte umfassenden Pakets: Bei der Werbung auf Schildern an Masten gab es Unstimmigkeiten. Die Stadt hatte einen Bieter vorgeschlagen, der eine Umsatzpacht von 46 Prozent der Einnahmen anbietet, obwohl ein zweiter Bieter 50 Prozent geboten hatte. Die Werberechte für 1100 Standorte sollen nun auf einer Sondersitzung des Ausschusses am Gründonnerstag vergeben werden, kündigte Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) an.

850 neue Unterstände in einem Jahr

Den Zuschlag für die neuen Fahrgastunterstände erhielt die Wall GmbH, der auch die alten Wartehäuschen gehören. Es ist eine durchaus sportliche Aufgabe, angesichts gestiegener Baukosten und Materialknappheit bis Ende nächsten Jahres alle 850 Unterstände durch neue zu ersetzen. Wall verfügt über eine eigene Produktion und Subunternehmer, die die Aufgabe stemmen sollen.

Die Werberechte für Uhren, Litfaßsäulen, City Light Säulen und Großflächen sowie digitale Großscreens gehen an die DSM Deutsche Städte Medien GmbH, kurz Ströer. Auch dieser Akteur ist schon lange in Dresden unterwegs.

2,315 Millionen Euro pro Jahr

„Es war eine spannende und konstruktive Debatte“, lobte CDU-Wirtschaftspolitiker Steffen Kaden das Verfahren. „Es war längst überfällig, die seit 1990 bestehenden Stadtwerbeverträge auszuschreiben“, erklärte Grünen-Wirtschaftsexperte Torsten Schulze. Mit dem Abschluss erhalte Dresden zeitgemäße Fahrgastunterstände und Werbeträger bei einer Verdopplung der Einnahmen aus diesen Verträgen. Auch die Medialeistungen für Eigenwerbung der Stadt sowohl innerhalb von Dresden als auch in anderen Städten würden sich deutlich verbessern. Dresden kassiere für die Werberechte rund 2,315 Millionen Euro pro Jahr, sagte der Grünen-Politiker.

Von Thomas Baumann-Hartwig