Dresden

Dresden hat es dem Bochumer nicht leicht gemacht: Als Comedian, Autor und Poetry Slammer Sebastian23 die Bühne der Scheune betritt, ist der Saal nur zu Dreiviertel gefüllt. Die Sonne hat sich nach einer postaprilitären Kälteepisode in den vergangenen Tagen entschieden, ein paar wärmende Strahlen auf die Erde zu entsenden und auf dem Scheunevorplatz spielen diverse Bands auf – für lau.

„Macht nix“, findet Sebastian23, dessen aktuelles Programm den Titel „Endlich erfolglos“ trägt. „Das wäre jetzt auch irgendwie unpassend, vor einem ausverkauften Saal zu spielen“. Nur wenige Sekunden dauert es, bis der bemützte Spaßvogel die Anwesenden auf seiner Seite hat. Man kennt ihn hier, seiner Aufforderung, sich Lieblingstexte des Autors zu wünschen, wird fleißig nachgekommen.

„Auf Arbeitslosigkeit studiert“

Einleitend erfahren die Anwesenden allerhand Stationen des Autors auf dem Weg zur nun erreichten Erfolglosigkeit, auf die der studierte Philosoph von Anfang an konsequent hingearbeitet hat: „Ich hab mir den Umweg über Lehramt gespart und gleich auf Arbeitslosigkeit studiert.“ Tatsächlich widmet sich das Programm äußerst unterhaltsam dem um sich greifenden Optimierungswahn der heutigen Zeit. Wir erfahren, dass jedes 7. gekaufte Buch ein Ratgeber ist (was der ebenfalls anwesende Lieblingsbuchhändler Jörg Stübing vom Bücher’s Best nickend bestätigt) und dass diese mächtig viel nützliches Wissen bereithalten. Nicht.

Sebastian23 hat sich für sein Publikum mit der Machete des Irrsinns durch den undurchdringlichen Dschungel von Ratgebern gekämpft, die wie mit Krakenarmen die Welt mit einem Netz der Absurditäten überziehen. So stellt er dann auch ein äußerst skurilles Gutscheinbuch „für meinen Schatz“ vor, deren mitunter wenig abenteuerlich anmutende Tipps für mehr Schwung im Liebesleben er launig seziert.

„Bringen Sie mehr Sex in ihr Sexleben“

Toppen kann das nur ein von J.L. Silver verfasstes Couponheftchen, das mit so schönen Versprechen aufwartet wie „Bringen Sie mehr Sex in ihr Sexleben“ - erste Forderungen nach der ISBN-Nummer werden laut. Kein Wunder, denn das Werk hält auch einen äußerst überraschenden Plot-Twist bereit und liefert ab Gutschein 12 alle Offerten nur noch in holländischer Sprache. Auf Wunsch des Publikums folgt dann aber ein eigenes Werk des Bochumers, der seinen 2007 verfassten Text „Rapante, Rapante“, eine Liebeserklärung an ein koffeinhaltiges Heißgetränk, von einem als verlottertes Notizbuch getarnten Tablet abliest.

Dass dieser auch heute noch bestechende Aktualität besitzt, freut 23 ebenso sehr wie die Tatsache, dass er unlängst eine vierseitige Interpretation des Textes auf hausaufgaben.de, „der Copy-&Paste-Plattform für angehende Minister“ vorfand und dort Überraschendes darüber erfuhr, was er sich beim Verfassen der Kaffee-Ode gedacht haben könnte.

Erste Lachtränen auf den Saalboden

Dass Texte von vor zwölf Jahren nicht zwangsläufig auch heute noch auf der Bühne funktionieren, illustriert er anschaulich am Beispiel seines einstigen Erfolgstext „Online sein“, in dem sonderbare Dinge vorkommen wie StudiVZ, MySpace und Internet-Cafés – an dieser Stelle wird immerhin ein solches Etablissement in der Südvorstadt als quasi letzter Mohikaner dieser Gattung lobend hervorgehoben. Ob dort wirklich im Netz gesurft oder doch eher Geld gewaschen wird, klärt sich an diesem Abend nicht mehr.

Aktuell wird’s dann aber auch noch, als Sebastian23 in einem äußerst komischen Text über Auberginen-Weißkohl-Pandas die Position eines renitenten Bürgers einnimmt, der „der Schule schwänzenden Schwedin Greta“ mal so richtig die Meinung geigt und dabei die Kleingeistigkeit des Ich-Erzählers derart auf die Spitze treibt, dass erste Lachtränen auf den Saalboden kullern.

„Bäume sind Büsche auf Balken“

Sebastian23, der selbst „mit dem Privat-Zug aus Zürich angereist“ ist, wo er am Vorabend noch einen Auftritt hatte, gibt sodann einige Episoden des gleichnamigen Buches „Endlich erfolglos“ zum Besten, das sich schnell als unverzichtbares Standardwerk für all jene erweist, die lernen möchten, wie man aus profanen Dingen das denkbar Schlechteste herausholen kann. 37 Kapitel, respektive Tipps enthält das Buch – unnötig viele Worte jedoch werden nicht verloren. Die Rubrik „Schlechte Schminktutorials machen“ beschränkt sich auf einen einzigen Ratschlag: „Machen Sie ein Schminktutorial“.

Das inzwischen aus Funk und Fernsehen bekannte Stück „Zeit für Lyrik“, das mit ebenso witzigen wie bezaubernden Vergleichen wie „Bäume sind Büsche auf Balken“ arbeitet und inzwischen wie so mancher Text des Autos in Schulbüchern zu finden ist garniert Sebastian23 mit einem Antworttext einer 8. Klasse eines Stuttgarter Gymnasiums, in dem überrachend viele Tiere vorkommen („Offenbar ist in Stuttgart der Zoo kaputt“) und Vergleiche von einer so bestechenden Mischung aus unfreiwilliger Komik und Sweetness („Zimtschnecken sind Schnecken mit Zimt“, „Politiker sind Faultiere, die tagen“), dass der Vorleser selbst fast vor Lachen von der Bühne kippt.

Politisch wird es am Ende auch noch

Was er selbst so kann zeigt sich in der Textereihe „Numerisches...“, in der 23 dem Ruf seines Künstlernamens folgend Sinn aus Zahlen konstruiert, wobei er sich neben der deutschen und englischen auch der französischen Sprache bedient und beweist, dass auch Flaches ungeahnte Tiefe besitzt. Es folgt ein geographischer Exkurs ins Ruhrgebiet, in dem der Autor die sprachlichen Eigenheiten seiner Heimat („Wir gehen sehr gropppp mit Sprache um“) nicht nur im Gedicht „Hömma Omma“ anschaulich darstellt.

Politisch wird es am Ende auch noch: „Das mach ich immer zum Schluss, da denkt sich immer einer ‚huch, das lustige Kerlchen ist ja gar nicht rechts, Mist! Jetzt muss ich die letzten zwei Stunden nachträglich Scheiße finden’“ - Die Buchstaben der „ANGST“ werden zu einem neuen, ebenso unterhaltsamen wie nachdenklich stimmenden Lyrikstück verwoben. Klar wird schließlich: Wir leben im Überfluss – von Sebastian23 kriegt an diesem Abend trotzdem irgendwie keiner so richtig genug. Da helfen auch zwei Zugaben nichts. Wer sich nun ärgert, hier nicht noch mehr über die anderen vorgestellten Ratgeber und den restlichen Inhalt eines außergewöhnlich lustigen, kritischen und von Selbstironie durchzogenen Programms mit Tiefsinn lesen zu können: Tja. Nächstes Mal die Sonne Sonne sein lassen und sich von Sebastian23 lieber die Schattenseiten des Erfolges erklären lassen. Er kommt sicher bald wieder.

Von Kaddi Cutz