Dresden

Am 10. Juni 2017 gegen 3 Uhr war in der Disco „Downtown“ in der Neustadt vorübergehend Schluss mit lustig, da gab es eine handfeste Prügelei. Paul M. und Patrick H. sollen im Vorbereich der Toiletten zwei andere junge Männer angegriffen, übel zusammengeschlagen und getreten haben. Einer erlitt Prellungen und eine Nasenverletzung, der andere ein Schädelhirntrauma und Verletzungen am Auge. Zudem büßte er noch zwei Zähne ein.

Die mutmaßlichen Täter mussten sich am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten. Während der Verhandlung relativierte sich die Sache dann allerdings erheblich. Manchmal kommt es eben doch anders, als man denkt.

„Die haben mich schon vorher provoziert. Als ich zur Toilette wollte, standen beide dort, da bin ich lieber weggegangen. Sie liefen mir aber hinterher und schlugen zu“, sagte Paul M. Patrick H., der auch zur Toilette wollte und eingriff, wurde ebenfalls attackiert.

Diesen Tathergang bestätigen die Aufnahmen der Überwachungskamera. Die zeigen, dass die angeblichen Opfer, beide erheblich und einschlägig vorbestraft, unvermittelt mit der Prügelei angefangen haben. Die mutmaßlichen Täter, beide ohne jede Vorstrafe, wehrten sich nur. Allerdings trat Paul H. auch noch einmal auf seinen „Gegner“ ein, als der schon am Boden lag. Das ist auch nicht die feine englische Art.

„Das war Notwehr. Die ,Opfer’ suchten nur Zoff. Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht. Ich muss mich nicht von anderen verprügeln lassen“, argumentierte Anwalt Thomas Moschke. Staatsanwalt und Gericht sahen dies genauso. Das Verfahren gegen beide wurde eingestellt – bei Patrick H. ohne Auflagen, Paul M. muss wegen des „Nachtritts“ 700 Euro an eine soziale Einrichtung zahlen.

Von ml