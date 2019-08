Dresden

Ernüchterung nach dem Rekordjahr 2018 : Die Tourismuszahlen sind in Dresden nach Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen mit Sitz in Kamenz im ersten Halbjahr 2019im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken. So verfehlte die Zahl der Ankünfte von Gästen in der Landeshauptstadt mit 998 873 die Millionenmarke. Das ist ein Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018.

Die Gäste buchten etwas mehr als 2 Millionen Übernachtungen – ein Rückgang von 2,2 Prozent. Ursache für den Rückgang ist vor allem der Auslandsmarkt. Es kamen nur 198 467 internationale Touristen in die Stadt, das ist ein Minus von 5,3 Prozent. Die Auslandsgäste buchten 406 472 Übernachtungen, ebenfalls ein Minus von 5,3 Prozent. Besonders hoch sind nach den Angaben des Statistischen Landesamtes die Verluste bei Gästen aus Großbritannien mit 12 Prozent und aus den Vereinigten Staaten mit 12,1 Prozent. Märkte wie Polen und Tschechien verzeichneten dagegen trotz bereits hoher Zahlen eine weitere Steigerung.

Landestourismusverband: Dresden konsolidiert auf gutem Niveau

800 406 Gäste aus Deutschland machten im ersten Halbjahr Urlaub in Dresden, das ist ein Minus von 1,2 Prozent. Bei den Übernachtungen beträgt der Rückgang 1,5 Prozent, Inlandsgäste verbrachten 1,618 Millionen Nächte in Dresden.

Der Landestourismusverband Sachsen erklärte, Dresden konsolidiere auf einem guten Niveau, begründet durch den Vergleich mit einemüberdurchschnittlich starken Vorjahr. Allerdings: Sachsenweit ist ein Plus von 1,8 Prozent bei den Gästezahlen und 1,2 Prozent bei den Übernachtungen zu verzeichnen. So legten die Ankünfte in Leipzig um 5,4 Prozent und die Übernachtungen um 5,7 Prozent zu.

Rückgang in Stadtkasse bemerkbar

Hoffnung auf ein ausgeglichenes oder leicht positives Ergebnis zum Jahresende in Dresden macht der Juni, der mit einem deutlichen Plus im Vergleich zum Juni 2018 abschloss: 2,8 Prozent bei den Ankünften und 3,0 Prozent bei den Übernachtungen.

Der Rückgang bei den Tourismuszahlen macht sich auch in der Stadtkasse bemerkbar, wie Stadtsprecher Kai Schulz auf Anfrage mitteilte: Im ersten Halbjahrnahm die Verwaltung 4,621 Millionen Euro Beherbergungssteuerein. Im ersten Halbjahr 2018 waren es noch 4,656 Millionen Euro. Der Rückgang liege zum einen in einer Senkung der Abgabe von 6,6 Prozent des Zimmerpreises auf 6 Prozent seit Anfang 2019, so Schulz. „Ursache ist aber auch der leichte Rückgang der Übernachtungszahlen.“

Von Thomas Baumann-Hartwig