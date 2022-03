Dresden

Weniger Arbeitslose im Februar, eine abflauende Omikronwelle, länger Kurzarbeitergeld und die Aussicht, dass sich der schneearme Winter fortsetzt – die Voraussetzungen für einen stabilen Arbeitsmarkt scheinen auch im Freistaat Sachsen gut. Welche Folgen allerdings der Krieg in der Ukraine hat, lässt sich noch nicht abschätzen.

Dulig: Arbeitsmarkt ist robust

Für Sachsen konstatierte die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Februar 2022 mit knapp 118 500 Arbeitslosen rund 1000 arbeitslose Männer und Frauen weniger als noch im Januar. Damit blieb die Arbeitslosenquote stabil bei 5,6 Prozent. Insgesamt entspreche das in etwa dem Vor-Corona-Niveau vom Februar 2020, was Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig von einem „robusten Arbeitsmarkt“ sprechen lässt. Dulig lobt auch die vom Bund bis 30. Juni 2022 verlängerten Regeln zur Kurzarbeit. Seit Pandemiebeginn gab es in Sachsen rund 89 642 Anzeigen von Betrieben für über eine Million Beschäftigte – wie viele davon tatsächlich in Anspruch genommen wurden, gibt die Statistik erst mit mehrmonatiger Verzögerung preis.

60 Prozent mehr Stellenangebote bei der Dresdner Agentur

Auch in Dresden sank die Zahl der Arbeitslosen im Februar leicht um 88 auf 17 161. Die Quote blieb bei 5,7 Prozent (Februar 2021: 6,7 Prozent). Während die Arbeitsagentur rund 5500 der mehr als 17 000 Erwerbslosen in Dresden betreut, kümmert sich das Jobcenter um gut 11 600 Männer und Frauen ohne Arbeit.

Dresdens Arbeitsagenturchef Jan Pratzka konstatiert für den Februar eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften: Die Zahl der bei der Agentur gemeldeten freien Stellen sei um mehr als 60 Prozent angestiegen. Kommentar Pratzka: „Es geht aufwärts“.

Das belegen auch diese Zahlen: Zwar haben sich im Februar 3403 Männer und Frauen in Dresden neu oder wieder arbeitslos gemeldet, doch 3502 haben sich aus der Statistik verabschiedet – mit neuen Jobs, neuen Ausbildungen oder Qualifizierungen.

Nachfrage nach Kurzarbeit sinkt in Dresden

Die Kurzarbeit bleibt für Dresdner Unternehmen wichtig, scheint allerdings grade weniger in Anspruch genommen zu werden. Im Februar haben laut Agentur für Arbeit 87 regionale Betriebe für 765 Beschäftigte Kurzarbeit neu angezeigt – deutlich weniger als im letzten Monat und auch als im Februar 2021.

Für den Monat Oktober 2021 legt die Behörde erste Hochrechnungen zur realisierten Kurzarbeit vor. Danach haben 629 Betriebe für 3305 Beschäftigte Kurzarbeitergeld beantragt. Endgültig sind die Zahlen für August 2021. Damals haben 842 Betriebe für 4773 Beschäftigte Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. Das waren 19,9 Prozent weniger Firmen und 40,0 Prozent weniger Personen im Vergleich zum Juli 2021. Der durchschnittliche Arbeitsausfall betrug 33,1 Prozent.

Von Barbara Stock