Geborgenheit in den letzten Tagen: Marlen Wippler aus Dresden begleitet Sterbende

Dresden

„Letzte Hilfe“ – dieser Begriff trifft es ganz gut, findet Marlen Wippler. Aufgeschnappt hat ihn die 40-jährige Dresdnerin in einer ARD-Fernsehreportage. Der Arzt, Buchautor und Kabarettist Eckart von Hirschhausen war da in einem Bochumer Hospiz zu sehen. „Wie gelingt ein Leben, wenn man dessen Ende vor Augen hat?“, wollte er von Sterbenden wissen. Etwas für Menschen zu tun, welche selbst die besten Ärzte nicht mehr vor dem Tod bewahren können – diese Aufgabe hat sich die Hospizbewegung gestellt.

Entstanden ist sie Ende der 1960er Jahre in England. Die Ärztin und Krankenschwester Cicely Saunders (1918–2005) gilt als Begründerin. Am Freitag macht die Bewegung mit dem Welthospiztag auf sich aufmerksam.

Neben ihrer Arbeit als Sozialpädagogin ist Marlen Wippler ehrenamtliche Hospizhelferin in Dresden. Quelle: Tomas Gärtner

Etwa 100.000 Ehrenamtliche begleiten bundesweit Todkranke

„Buntes Ehrenamt Hospiz“ lautet das Motto. Es soll den Blick auf jene Freiwilligen aus unterschiedlichen Generationen und Berufen lenken, die Todkranke begleiten. Etwa 100.000 sind das bundesweit. Ohne sie wären die rund 1500 Ambulanten Hospizdienste in Deutschland, vier davon in Dresden, nicht denkbar.

Oder ohne Menschen wie Marlen Wippler. Die ausgebildete Krankenschwester und studierte Sozialpädagogin engagiert sich neben ihrer Arbeit bei der Jugendstiftung Sachsen. Sie kann auf eine Lebenserfahrung zurückgreifen, die niemand freiwillig macht; eine, die einen heimsucht. 2013 diagnostizierten Ärzte bei ihr Krebs. „Da sind die Gedanken erst mal ganz schwarz, man hat Todesangst“, erzählt sie. Plötzlich sei ihr etwas nie Gedachtes bewusst geworden: „Mein Leben könnte jetzt auch nicht weitergehen.“

Was braucht es, damit mein Leben erfüllend wird?

Sie hat alles durchgemacht, Chemotherapie, Bestrahlung, Operation, Heilbehandlung. Ein Jahr war sie aus dem normalen Alltag raus. Dann endlich war sicher, dass sie überlebt. „Aber es hätte auch anders kommen können.“ Danach wurde die Frage, die sie sich früher gelegentlich gestellt hatte, dringender: Was braucht es, damit mein Leben erfüllend wird? „Bis hierher bin ich gekommen, sagte ich mir. Da musst du eigentlich auch was zurückgeben.“

Etwas zum Beispiel aus dem Wissen heraus, was ihr in der schwersten Zeit geholfen hat: „Dass jemand einfach da ist, wenn man keine Kraft hat, zuhört, keine Ratschläge gibt.“ Sie entschied sich, andere am Lebensende zu begleiten, stieß auf den Ambulanten Hospizdienst der Diakonissenanstalt, der wie auch andere Hospizdienste eine Ausbildung dazu anbietet.

Kirchenmitgliedschaft ist nicht Bedingung

Bei Abendseminaren und an Sonnabenden lernte sie im vergangenen Jahr in reichlich neun Monaten dort zum Beispiel, wie man Menschen begleitet, Bettlägerigen wieder ein Körpergefühl gibt, welche Berührungen ihnen gut tun; auch rechtliche Bestimmungen, etwa für Vorsorgevollmachten oder im Bestattungswesen. Bei einem Praktikum probierte sie sich im Altenpflegeheim und auf der Palliativstation aus. Zu sechst waren sie, zufällig alles Frauen; die Hälfte Christen.

Kirchenmitgliedschaft ist nicht Bedingung. Sie habe sich während ihrer Krankheit taufen lassen, erzählt Marlen Wippler. Eine Nachbarin schrieb ihr damals Karten. Manchmal standen Psalmworte darauf, die von einer Geborgenheit sprachen. Der Glaube habe dann auch ihr bei der Antwortsuche geholfen in jener Zeit, wo nichts mehr sicher, alles offen war.

„Mit dem Schicksal zu hadern, ist kein guter Weg“

„Zu akzeptieren, dass ich nicht alles in der Hand habe, dass das jetzt eben mein Weg ist. Und dass ich nicht dagegen ankämpfen muss. Der Krebs ist ja keine fremde Macht, sondern ein Teil von mir. Mit dem Schicksal zu hadern, ist kein guter Weg.“ Im Hospizdienst hat sie den Satz gehört, es komme nicht darauf an, dem Leben mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben zu geben. Darum gehe es, besonders dann, wenn das Ende nahe sei.

Bei ihrer ersten Begleitung hat sie einem todkranken Mann, der nicht mehr sprechen konnte, die Hand gehalten. Beim zweiten Mal mit einer Frau und deren sterbender Mutter gesprochen. „Es war schön, eine solch innige Beziehung zu sehen.“

Hospizhelfer bleiben Fremde – genau das kann hilfreich sein

Was man als Hospizhelfer mitbringen sollte? Grundsätzliche Achtung vor anderen Menschen, sagt Marlen Wippler. Und man sollte keine Abneigung dagegen haben, jemanden zu berühren, ihm auch mal beim Aufrichten im Bett zu helfen. Hospizhelfer bleiben Fremde. Aber genau das könne hilfreich sein. „Angehörige haben oft den Hang, dem Todkranken zu sagen, wie er sich verhalten soll, damit es besser wird. Ich kann ihn einfach annehmen, wie er ist.“

Worauf es letztlich ankomme, sei diese Erfahrung von Geborgenheit, sagt Marlen Wippler. Dass jemand sich nicht alleine fühle. „Mit Nähe, Berührung kann man das vermitteln. Meine Anwesenheit spüren auch Sterbenskranke, die sich nicht mehr sprechend mitteilen können.“

Mehr zum Thema ■ Sterbebegleitung: Hat nichts mit aktiver Sterbehilfe zu tun, sondern gibt Menschen, deren Ende absehbar ist, in den letzten Wochen vor ihrem Tod Zuwendung, Trost und Betreuung. ■ Palliativstation: Nimmt Menschen mit fortgeschrittener unheilbarer Erkrankung auf; nicht diese Erkrankung wird behandelt, sondern akute Beschwerden, vor allem Schmerzen, um die Lebensqualität etwas zu verbessern; so lange, bis der Betroffene zu Hause sterben kann. ■ Hospiz: Stationäre Einrichtung, die Todkranke aufnimmt, die vorübergehend oder nicht mehr zu Hause oder im Pflegeheim ausreichend versorgt werden können; das erste in Dresden lässt das katholische St.-Joseph-Stift derzeit errichten. Der mehr als 2,7 Millionen Euro teure Neubau soll 12 Plätze haben und im Herbst 2020 eröffnet werden. Seit 1996 gibt es ein stationäres Hospiz in Radebeul. ■ Ambulante Hospizdienste: Es gibt vier in Dresden; 1. Christlicher Hospizdienst, Canalettostr. 13 (St.-Joseph-Stift, www.hospizdienst-dresden.de); 2. in der Diakonissenanstalt, Holzhofgasse 29 (www.diako-dresden.de); 3. Malteser Dresden, Leipziger Str. 33 (www.malteser-dresden.de); 4. bei der Volkssolidarität, Altgorbitzer Ring 58 (www.volkssoli-dresden.de). ■ Kurse: für ehrenamtliche Hospizhelferinnen und -helfer, nächster in der Diakonissenanstalt beginnt am 31. Januar 2020, dauert zehn Monate, Tel. 0351 8 10 19 19, E-Mail hospizdienst@diako-dresden.de; 2020 zwei Kurse beim Christlichen Hospizdienst, Tel. 0351 44 40 29 10, E-Mail info@hospizdienst-dresden.de; auch bei der Volkssolidarität, Tel. 0351 / 5010-115, E-Mail hospizdienst@volkssoli-dresden.de; bei Maltesern Infos darüber unter Tel. 0351 4 35 55 17, E-Mail hospizdienst.dresden@malteser.org

