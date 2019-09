Welcher Bruder war der Schläger?

Dresden

Manche Fälle scheinen so einfach und entpuppen sich dann als Überraschungsei. So wie in der Verhandlung gegen Yüksel B. Der 28-Jährige stand am Freitag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Der Türke soll auf der Kesselsdorfer Straße einen Landsmann aus dem fahrenden Auto geschubst, ihn danach zu Boden geschlagen und mehrmals auf ihn eingetreten haben. Dafür gibt es mehrere Zeugen, das Opfer hatte Verletzungen und am Tatort und bei einer späteren Polizeivernehmung Yüksel B. als Täter genannt.

Der Angeklagte wies den Vorwurf zurück. Nicht er, sondern sein Bruder Yussuf sei der Schläger gewesen, er selbst habe damit nichts zu tun. Und plötzlich erklärte auch das Opfer, der Bruder habe ihn attackiert – aber nicht so schlimm wie in der Anklage, Tritte habe es nicht gegeben.„Ich habe die Namen verwechselt, die beiden sehen sich ja sehr ähnlich.“

Opfer will Namen verwechselt haben

Was dann kam, erinnerte an eine Märchenstunde. Er kenne die Brüder seit Langem, man sei gemeinsam in der Türkei aufgewachsen und dann nach Deutschland gegangen, hier habe Yussuf B. sogar für ihn gearbeitet, erklärte der 49-Jährige. Und da will er die Brüder verwechselt haben – und das mehrmals? Zudem war Yussuf B. schon Monate zuvor wieder in die Türkei gegangen.

Der 49-Jährige blieb bei seiner Aussage – auch unter Eid. Da sich die Zeugen auf das Opfer und nicht den flüchtenden Täter konzentriert hatten, konnten sie Yüksel B. nicht identifizieren. Er wurde freigesprochen, auch wenn Richter Markus Mayer die Geschichte nicht glaubte. Man konnte sie nicht widerlegen.

Sollte Yussuf B. mal wieder nach Deutschland kommen, wird er angeklagt und sollte sich das Opfer dann wieder umentscheiden, ist er wegen Meineid dran – Mindeststrafe ein Jahr.

Von Monika Löffler