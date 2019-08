Dresden

Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale in Dresden den Lesern der Dresdener Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Eine Auswahl der Antworten veröffentlichen wir hier. Diesmal ist „Energie“ das zentrale Thema

Cordula F. aus Dresden: Wir sind letztes Jahr in ein nagelneues Haus gezogen. Angeblich hocheffizient und mit Fußbodenheizung. In der ersten Heizkostenabrechnung spiegelt sich das leider gar nicht wieder. Die Nachforderung ist extrem hoch. Woran kann das liegen?

Dipl.-Ing. Ulrike Körber, Energieberaterin der Verbraucherzentrale:

Zu einer Nachzahlung für Heizkosten kommt es immer dann, wenn die monatliche Vorauszahlung – als Bestandteil der Miete oder als Abschlag direkt beim Energieversorger – nicht ausgereicht hat. Wenn ein Gebäude neu bezogen wird, kann es schon vorkommen, dass die Höhe der Nebenkosten nicht richtig kalkuliert wurde, da es ja keine Vergleichsdaten gibt.

Höhere Heizkosten können aber auch jahreszeitlich bedingt sein. Wenn Sie zum Beispiel im Herbst in eine Wohnung ziehen und nur die Zeit bis Dezember berechnet bekommen, handelt es sich um heizintensive Monate. Der Wärmebedarf ist wesentlich höher als über die Vorauszahlung abgedeckt, auch wenn es sich um einen hocheffizienten Neubau handelt. In der Regel gleichen sich diese Mehrkosten über das volle Jahr wieder aus. Vergessen Sie nicht, dass zu den Heizkosten auch die Kosten für die Warmwassererwärmung gehören. Mitunter hat Ihre Wohnung eine hochwertige Badausstattung, vielleicht mit einer Regenbrause, die Sie zuvor nicht gewohnt waren. Der Wellness-Faktor im Wohnungsbau ist ein Trend, der nicht unbedingt zu sparsamem Wasserverbrauch anregt.

Bei Erstbezug eines neuen oder grundhaft sanierten Gebäudes können auch technische Ursachen zu höherem Wärmeverbrauch führen. Während der Bauphase wird mit Putz, Farbe und Estrich relativ viel Wasser eingebracht. Die Räume müssen in den ersten Jahren quasi wieder „trockengeheizt“ werden. Wenn die Wohnungen erst nach und nach bezogen werden, bestehen zunächst auch Wärmeverluste in Richtung der unbeheizten Nachbarwohnungen. Da die Heizzentrale für eine Vollbenutzung ausgelegt ist, belasten Rohrleitungs- und Speicherverluste leider die bereits anwesenden Nutzer etwas mehr. Das alles sollte sich in den nächsten Jahren harmonisieren. Auffälligkeiten im laufenden Betrieb sollten Sie dennoch beobachten und dem Vermieter melden.

Eines könnte tatsächlich ärgerlich sein: wenn zwar der energetische Standard perfekt und die Anlagentechnik primärenergetisch gut ist, aber der Einkaufspreis der Wärme sehr hoch liegt. Was heißt das? Um kostengünstiger zu bauen, bedient sich die Immobilienwirtschaft häufig des sogenannten Wärme-Contractings. Die Heizzentrale ist dann gemietet. Zwischen dem Hauseigentümer und dem Anlagenbetreiber wird ein Wärmeliefervertrag abgeschlossen. Der Wärmepreis kann komplett auf die Mieter umgelegt werden. Er enthält aber nicht nur die Brennstoffkosten, sondern auch Wartungs- und Serviceleistungen, Kapitalkosten für die Heizanlage, einen Gewinnanteil und kalkulatorische Instandhaltungskosten. Das schlägt sich natürlich auf Ihre Kosten nieder, auch wenn Sie sehr wenig Wärme und Warmwasser verbrauchen. Eventuell finden Sie in Ihrem Mietvertrag eine Aussage über die Art der Wärmeerzeugung in Ihrem Haus.

Mit Ihren Fragen können Sie gern in die Verbraucherzentrale zur Energieberatung kommen. Diese und auch die Beratung bei Ihnen zuhause im Rahmen eines Basis-Checks wird vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert und ist seit Januar 2019 kostenfrei. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder unter 0800 – 809 802 400.

Von Ulrike Körber