An der Weißeritzmündung herrscht endlich wieder freie Fahrt für Wasserlebewesen aller Art. Am Donnerstag wurde die letzte Hürde für die Fische beseitigt, die in der Weißeritz stromaufwärts schwimmen. Mit der Öffnung einer Fischaufstiegsanlage können die Eschen, Neunaugen und Bachforellen nun zu ihren Laichstätten gelangen.