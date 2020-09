Weiße Flotte in Dresden unter Schweizer Flagge: Endlich mit Profis arbeiten

Dresden

Die traditions- zuletzt aber wenig ruhmreiche Weiße Flotte ist gerettet. Sie fährt künftig unter Schweizer Flagge. Die hierzulande weitgehend unbekannte United Rivers AG aus Basel übernimmt das insolvente Unternehmen. Bei zahlreichen Dresdner Traditionalisten löst das einen Abwehrreflex aus. Unsere Weiße Flotte in den Händen eines ausländischen Investors? Kann das sein? Ja! Es ist besser so!

Niedrigwasser und Corona – wohlfeile Ausreden

Seit Michael Lohnherr die Geschäftsführung 2009 übergab, ging es mit den Elbdampfern den Bach runter. Erst kam ein gewisser Sebastian Meyer-Storck (in Branchenkreisen gern als Müller-Lüdenscheid verspottet) ans Ruder, obwohl er mit Schifffahrt vorher nie etwas zu tun hatte, später übernahm Karin Hildebrand das Ruder. Ihre Expertise bestand hauptsächlich darin, dass sie Unternehmensanteile geerbt hatte und gelegentlich eine Kreuzfahrt gebucht haben soll. Wenig überraschend reüssierten beide nicht. Zum Glück gab es immer mal wieder Niedrigwasser und zuletzt Corona – wohlfeile Ausreden.

Nicht vergessen aber darf man, wer denn die ganze Zeit das Sagen hatte: der Freistaat hat nicht nur diese beiden Personalien zu verantworten, sondern ist hier als Unternehmer gescheitert. Im Gegensatz zur Porzellanmanufaktur Meißen und dem dauersubventionierten Staatsweingut Wackerbarth hat er bei der Weißen Flotte nun die Konsequenzen gezogen und hält sich künftig raus.

Mehr Sicherheit für die Mitarbeiter

Mit den Schweizern kehren endlich wieder Profis an Bord zurück. Sie haben bewiesen, dass sie ihr Geschäft beherrschen und marode Gesellschaften sanieren können. So kommt der neue Kapitän Robert Straubhaar mit der bahnbrechenden Erkenntnis an Bord, dass die Schiffe bei Niedrigwasser Geld verdienen können. Ganz einfach indem man die Türen öffnet und Gäste bedient. Hätten auch Meyer-Storck und Hildebrand drauf kommen können. Dafür braucht man nicht mal Abitur, nur ein wenig geistige Flexibilität.

Die Gäste dürften künftig also einiges mehr erwarten als bisher – nicht nur weil United Rivers auch etwas vom Catering versteht. Vor allem aber dürfen sich die leidgeprüften Mitarbeiter der Weißen Flotte freuen. Ihre Arbeitsplätze sind seit dieser Woche um einiges sicherer geworden. Sie haben Aussicht auf ruhiges Fahrwasser, auch wenn der neue Eigentümer ihnen sicher die Bereitschaft für Veränderungen abverlangen wird.

Von Dirk Birgel