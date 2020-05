Weil Vielfalt fetzt: Dresden feiert Gleichstellungs-Tag am 5. Mai fast kontaktlos

Dresden

Der 5. Mai steht ganz im Zeichen der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. 2020 sogar mit einem Jubiläum, denn der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen findet am Dienstag zum 25. Mal statt. Das ist jedoch nur bedingt ein Grund zum Jubeln, zeigt sich dadurch doch auch, dass nach einem Vierteljahrhundert noch immer keine Gleichstellung erreicht ist. Dabei ist das, was die meisten Menschen als „normal“ empfinden, alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Richard von Weizsäcker brachte es seinerzeit auf den Punkt, als er feststellte: „Nicht behindert zu sein ist wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns jederzeit genommen werden kann.“

Corona fährt der Vielfalt in die Parade

In Dresden leben aktuell etwa 118 000 Menschen mit Behinderung, deutschlandweit sind es etwa 7,8 Millionen Menschen. Die Berührungspunkte mit ihnen im Alltag sind nach wie vor gering. Wie sich das Leben in Deutschland gestaltet, wenn man blind, gehörlos, psychisch beeinträchtigt oder auf den Rollstuhl angewiesen ist, können sich gesunde Menschen nur schwer vorstellen. Darauf soll der Protesttag am Dienstag aufmerksam machen – auch, wenn er in diesem Jahr nicht ganz so ablaufen kann wie geplant. Wo normalerweise in ganz Sachsen Menschen mit Behinderungen mit vielfältigen, lauten, bunten und friedlichen Aktionen auf ihre Rechte aufmerksam machen, fährt die Corona-Krise diesmal der Vielfalt buchstäblich in die Parade.

Eine Parade der Vielfalt wie 2017 kann es in diesem Jahr erstmal nicht geben. Quelle: Christine Jeglinsky, Inklusionsnetzwerk Sachsen

Begegnungsfest auf 7. Juli verschoben

Viele Feste und Aktionen mussten abgesagt oder verschoben werden. Das geplante Fest der Begegnung am Dienstag in Dresden lassen die geltenden Kontaktbeschränkungen nicht zu. Vorbehaltlich wurde die Aktion daher auf den 7. Juli verschoben. Verpuffen soll der Protesttag natürlich trotzdem nicht, daher wurden die Aktionsstände, die eigentlich vor dem Kulturpalast große und kleine Besucher zum Mitmachen und aktiven Austausch einladen sollten, kurzerhand digitalisiert. Unter dem Motto „#WeilVielfaltFetzt!“ ruft die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Sachsen e. V. zum Online-Protest und zum Mitmachen im digitalen Raum auf.

Was Sie noch nie zu fragen wagten

„Dumme Fragen gibt es nicht, nur blöde Antworten“ – Gegenseitiges Verstehen ist eine wichtige Voraussetzung für ein funktionierendes Miteinander. Oft steht die eigene Unsicherheit, wie denn „richtiges“ Verhalten im Umgang mit beeinträchtigten Menschen eigentlich aussehen könnte, diesem im Weg. Deshalb sind alle eingeladen, ungeniert, offen und ehrlich ihre persönlichen Fragen an diejenigen zu stellen, die es am besten wissen: Menschen mit Behinderung. Die Antworten geben diese als „Experten in eigener Sache“ und stellen die Ergebnisse online.

Wo sind die Barrieren in Dresden ?

Eine Beteiligungsbox widmet sich der Frage „Wo fehlt’s in Ihrer Stadt?“. Menschen mit Behinderungen können hier gezielt darauf aufmerksam machen, wo es in ihrem Viertel vielleicht noch klemmt und welche Barrieren es in Dresden noch auszuräumen gibt. Die Anregungen und Wünsche werden gebündelt an die Behindertenbeauftragte weitergeleitet.

Forderungen wie diese sollen am 5. Mai an Fenstern und Balkonen angebracht werden, wünschen sich die Veranstalter vom Inklusionsnetzwerk Sachsen. Quelle: Christine Jeglinsky, Inklusionsnetzwerk Sachsen

Demo am Fenster und Balkon

Weil Proteste und Demonstrationen bis auf Weiteres ausfallen müssen, wird auch hier auf alternative Methoden gesetzt. Transparente und Plakate mit Botschaften oder Forderungen zur Stärkung der Rechte von Menschen mit Behinderungen sollen daher am Dienstag das Stadtbild prägen – gut sichtbar platziert an Fenstern und Balkonen. Fotos der Plakate können zudem auf www.inklusionsnetzwerk-sachsen.de hochgeladen werden. Diese werden außerdem auf den Facebook- und Instagram-Auftritten der Landesarbeitsgemeinschaft Sachsen veröffentlicht.

Malwettbewerb für Kinder

Für Kinder gibt es außerdem eine tolle Mitmachaktion: Beim Malwettbewerb gibt es Überraschungspakete zu gewinnen. Teilnehmer müssen dafür ein Bild als Antwort auf die Frage „Wie seht ihr Menschen mit Behinderung oder das Miteinander zwischen Kindern mit und ohne Behinderung?“ malen. Inspiration geben die kostenfreien Malvorlagen auf der Website.

Fotoaktion #WeilVielfaltFetzt

Im Rahmen der Fotoaktion „Weil Vielfalt fetzt!“ kann außerdem jeder Gesicht zeigen, der sich in seinem Umfeld für Inklusion einsetzt. Ob als Elternteil, Erzieher, Politiker oder Vereinsmitglied: Jeder kann ein Foto von sich mit dem Hashtag #WeilVielfaltFetzt in der Hand einreichen und so ein Gesicht der Inklusion werden. Alle Einsendungen werden im Rahmen der Aktion zum 5. Mai auf den Webseiten und den sozialen Medien veröffentlicht.

Das Inklusionsnetzwerk Sachsen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen zusammenzuführen: Entscheider, Multiplikatoren, Akteure im Bereich Inklusion und Betroffene. Projektkoordinatorin Kerstin Helm hofft auf rege Beteiligung an den Aktionen: „ Vielfalt und Inklusion bereichern uns alle. Wir alle können voneinander lernen und unseren eigenen Horizont erweitern, statt immer nur in der eigenen Filterblase zu leben.“ Mit dem Begriff Vielfalt verbindet Helm auch eine grundsätzliche positivere Lebenseinstellung: „Es macht das Leben so viel bunter und abwechslungsreicher.“

