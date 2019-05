Dresden

Wasaplatz, Kesselsdorfer Straße, bald die Bautzner Straße – in Sachen Bau klotzen die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) in diesem Jahr mehr als dass sie kleckern. Doch auch abseits der großen Ausbauvorhaben tut sich viel im Straßennetz – derzeit zum Beispiel auf der Bürgerstraße in Pieschen. Dort wird im Sperrschatten einer Fernwärmebaustelle ein Teil des Straßenbahngleises erneuert. „Laufende Unterhaltung“ nennt man das bei den Verkehrsbetrieben. Ein Aufgabenfeld das wächst.

Komplexsanierung hinkt dem Zeitplan hinterher

Das hat zum einen mit der schieren Größe des Dresdner Streckennetzes zu tun. „290 Kilometer Gleis und 600 Weichen werden wenigstens einmal im Quartal kontrolliert“, sagt Gleisbauchef Roland Ende. Die Verkehrsbetriebe setzen dafür moderne Lasermesstechnik ein, die in einem Tatratriebwagen verbaut ist. „Die Dresdner merken von den Messungen nichts“, sagt DVB-Chefplaner Andreas Neukirch. Eine gewaltige Menge an Daten wird so angehäuft, um Spurweiten, Schienenverschleiß und auch die Lage des Bords an Haltestellen fortlaufend zu bewerten. „Ältere und stark befahrene Abschnitte werden zudem begangen“, sagt Ende.

Die DVB haben also ihr Streckennetz im Blick. Und immer wieder fallen dabei Stellen auf, wo etwas zu tun ist. Selten ist das so dramatisch wie am Albertplatz im vergangenen Jahr, als der Bruch einer Weiche sofortiges Handeln verlangte. Meist geht es um eine Bewertung, welchen Teil des Streckennetz man durch den Austausch von Gleisen erneuern muss, weil der Verschleiß das fordert und der grundhafte Ausbau auf sich warten lässt.

„Laufende Unterhaltungen nehmen zu, weil wir in Dresden mit der Komplexsanierung von Straßen nicht so vorankommen, wie wir das sollten“, sagt Ende. Außerdem sei bei vielen Streckenabschnitten, die in den 1990er Jahren saniert worden sind, so langsam die Instandsetzung nötig.

2020 sind noch größere Vorhaben geplant

Das ist einigermaßen schwierig. Nicht nur, weil das Budget, aus dem auch die Pflege der Haltestellen und der Winterdienst bezahlt werden muss, mit vier Millionen Euro knapp bemessen ist – immerhin kommen noch investive Mittel hinzu. „Wir sind auch nicht die einzigen, die in Dresden bauen wollen“, sagt Ende. Ein gemeinsames Vorgehen mit Stadt oder Versorgungsunternehmen wie derzeit an der Bürgerstraße ist deshalb das Ziel.

Dass der Verkehr wegen der Vorhaben kurzzeitig schlechter rollt, lässt sich dadurch jedoch nicht verhindern. In diesem Jahr ist das zum Beispiel im Juni zu erwarten, wenn ein defektes Gleis am Straßburger Platz ausgetauscht werden muss. Im Oktober droht am Georgplatz Ungemach, wo im dritten Jahr in Folge eine Großweiche ausgetauscht werden muss. „Danach sind wir dann dort fertig“, sagt Ende. Im Spätherbst ist zudem nach 20 Jahren starker Befahrung der Gleisaustausch auf der Bodenbacher Straße zwischen Rosenberg- und Marienberger Straße geplant. Nächste Woche sollen zudem sogenannte Pumpstellen an der Jahnstraße beseitigt werden.

2020 fallen dann einige größere Vorhaben unter die Laufenden Unterhaltungen. So werden auf der Stübelallee Gleise zwischen Karcherallee und Zwinglistraße ausgetauscht, die dort schon seit 1985 liegen. Ein Jahr älter sind die Gleise, die auf der Bautzner Straße am Weißen Adler drankommen. Das soll im Sperrschatten geschehen, wenn die Haltestelle Wilhelminenstraße barrierefrei ausgebaut wird. Von der Baustelle auf der Schweriner Straße werden auch Autofahrer viel spüren, weil davon auch der Gleisbogen Hertha-Lindner-Straße betroffen ist. Gebaut wird ebenso auf der Reicker Straße und der Brockwitzer Straße, wo die 2002 durch das Hochwasser in Mitleidenschaft gezogene Haltestelle vor ihrer Inbetriebnahme 2021 instand gesetzt wird.

