Dresden

Zwar gibt es in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte, der Weihnachtsmann selbst macht jedoch keine Pause. Zumindest nicht für die Dresdner, wie Robert Franke sagt: „Ab sofort ist das Weihnachtsmann-Telefon unter 0351/ 488 24 12 geschaltet“, sagt der Leiter des Wirtschaftsförderungsamts. „Der Weihnachtsmann ist zwischen 17 und 19 Uhr persönlich zu erreichen.“

Auch der Weihnachtsmannbriefkasten ist wieder am Altmarkt in der Nähe der Brunnenüberbauung angebracht. Statt Schaubäckerei und Schnitzwerkstatt gibt es in den Schaufenstern kurze Videos und die aktuellen Erzgebirgskollektionen anschauen.

„Was uns die Pandemie nicht nehmen konnte, ist der weihnachtlich geschmückte Altmarkt“, sagt Franke. „Herrnhuter Stern, Schwibbogen, Pyramide, Krippe und natürlich der Baum werden jeden Abend im Advent ein Zeichen der Hoffnung aussenden.“

Von lml