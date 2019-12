Was treibt uns in den Weihnachtstrubel? Ein Soziologe wagt in Dresden den Selbstversuch

Dresden

Alle Jahre wieder zieht es Massen von Menschen auf die Weihnachtsmärkte der Republik. Dick eingemummelt, aber trotzdem immer irgendwie ein bisschen zu kalt oder zu warm angezogen, drängeln wir uns durch enge Gassen zwischen zahlreichen Büdchen, von deren Angebot ob der vielen Leute, die sich in Trauben drumherum scharen, jedoch wenig zu sehen ist. In der Luft hängt ein Duftgemisch aus Stollen, Lebkuchen und fettigem Fast Food. Der Schal ist eingeschneit von einer dicken Schicht Puderzucker, die von den frischen Kräppelchen leise herab rieselt, der Jackenärmel in Senf getunkt.

Ein kalter Wind weht die Klänge von Weihnachtsliedern in unsere bemützten Ohren. Der Glühwein ist schon wieder teurer geworden und überrascht auch in diesem Jahr mit dem ihm eigenen Special Feature, dass man sich beim ersten Schluck die Zunge an ihm verbrennt, der letzte jedoch nur wenige Minuten später eiskalt den Rachen hinunter rinnt. Klingt stimmungsvoll? Nicht so richtig, oder? Warum also tun Menschen sich das Jahr für Jahr an, nicht wenige davon sogar mehrfach in der Vorweihnachtszeit?

Edwin Luntz Quelle: Dietrich Flechtner

Auch Edwin Luntz hat sich diese Frage gestellt. Der 66-Jährige ist pensionierter und passionierter Soziologe, forschte zu den Themen Integration, Inklusion, Versorgung und Gesundheit. Ihn selbst zog bislang wenig auf den Weihnachtsmarkt, dem Gedränge kann er nicht viel abgewinnen, ist „froh, dass die eigenen Enkel wenig Interesse an dieser Tradition zeigen“. Warum andere es kaum erwarten können, bis die Weihnachtsmärkte Ende November traditionell ihre Tore öffnen, galt es nun also herauszufinden.

Start beim Fleischer und Bäcker um die Ecke

Luntz’ Feldstudie führte ihn zunächst aber mitnichten als erstes auf die Dresdner Austragungsstätten des gepflegten Vorweihnachtskult, sondern zunächst in seine unmittelbare Nachbarschaft. Beim Fleischer und Bäcker um die Ecke kam der Soziologe mit Menschen ins Gespräch: „Mir ging es darum, zunächst eine Grundhaltung herauszubekommen, anhand der Bilder, die der Begriff ‚ Weihnachtsmarkt’ heraufbeschwört – ohne schon eine bestimmte Haltung zu erwarten oder ein Vorurteil im Kopf zu haben“, erklärt Luntz sein Vorgehen.

Tatsächlich bewerten die meisten der Befragten das bunte Treiben aus der Ferne eher nüchtern: „Irgendwie ist es ja doch immer das Gleiche“, ist einer der häufigsten Einschätzungen, die Luntz zu hören bekommt. „Das Volle schätzt niemand“, ist er sich nach zahlreichen Gesprächen sicher. Wie kommt es aber, dass allein der Striezelmarkt, immerhin erster urkundlich erwähnter Weihnachtsmarkt in Deutschland, trotzdem aus allen Nähten platzt. Es hilft alles nichts: Luntz muss sich für eine Antwort selbst in die Höhle des Löwen wagen.

Weihnachtsgeschenke fast nie Grund für Weihnachtsmarktbesuch

Eine Woche lang biss der 66-Jährige also in den sauren Apfel und besuchte jeden Nachmittag zur selben Zeit verschiedene Weihnachtsmärkte: Dreimal den Striezel-, einmal den Augustusmarkt, zweimal den historischen Weihnachtsmarkt im Stallhof und einmal den Markt in seinem Wohnviertel Loschwitz. Dort kam er mit Besuchern ins Gespräch, die es aus ganz unterschiedlichen Gründen ins alljährliche Getümmel zieht. Da ist das ältere Ehepaar aus Goslar, das jedes Jahr für zwei bis vier Tage nach Dresden kommt und dann neben dem obligatorischen Striezelmarkt auch andere Märkte in der Region, etwa im Erzgebirge, besucht.

Schade finden sie, dass viele Besucher eher hektisch unterwegs sind und kaum einen Blick haben für das reichhaltige Angebot an Kunsthandwerk. Auch Luntz hat beobachtet, dass der Kauf von Weihnachtsgeschenken quasi nie der Grund für den Weihnachtsmarktbesuch ist. So bleiben auch die Goslaer Eheleute die einzigen, die er im Rahmen seiner kleinen Feldstudie als Shopping-Fans erlebt.

Dass so viele Besucher den Weg zu den Märkten finden, sieht der Soziologe in der saisonalen Ausrichtung: „Das ist ja kein Ganzjahresmarkt, sondern das ist eine ganz bestimmte Zeit im Jahr, man groovt sich ein auf die bevorstehenden Festtage und versucht, in Weihnachtsstimmung zu kommen“, fasst er zusammen. Gerade für Zusammenkünfte unter Kollegen und Freunden ist der Weihnachtsmarkt ein idealer Ort, da der Charakter ein informellerer ist: „Es ist unverbindlicher, man kann in lockerer Atmosphäre das Jahr ausklingen lassen. Der eine geht dann nach einem Glühwein wieder, andere bleiben und quatschen bis zum Zapfenstreich“.

Tendenz geht zum Winzerglühwein

Auffällig sei dabei, dass viele „ihrem“ Glühweinstand dabei treu bleiben, gar überzeugt sind, dass sie an ebenjenem den besten Glühwein der Stadt bekommen – selbst dann, wenn sie bisher noch gar keinen anderen probiert haben, wie Luntz lachend die Begegnung mit einer Frau schildert, die wie er allein auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs war. Die Tendenz, so sagt er, gehe aber offensichtlich zum Winzerglühwein. Dass auch der im letzten Schluck oft kalt und klebrig aus der Tasse kommt, gehöre für die meisten aber einfach dazu – ungeachtet dessen, ob der heiße Rausch zum teuren Vergnügen wird.

„Die Begeisterung für Weihnachtsmärkte hängt sehr viel mehr von der eigenen Grundhaltung ab, als man eigentlich denkt“, sagt Luntz. „Das Gesamtkonzept aus Lichterglanz, Weihnachtsliedern, dem Geruch von Plätzchen und Stollen, die Bastelangebote – all das beschwört Erinnerungen an die eigene Kindheit herauf, die eine große Anziehungskraft ausüben. Auch dann, wenn einem das selbst gar nicht so bewusst ist.“

Dresdner gehen eher abends auf den Weihnachtsmarkt

Da gibt es die Familie, die traditionell jedes Jahr an Heiligabend gemeinsam über den Striezelmarkt bummelt. Oder den Mann aus Finsterwalde, der extra für eine Bratwurst und eine Tasse Glühwein auf dem Striezelmarkt nach Dresden gefahren ist – und anschließend wieder nach Hause. Der Weihnachtsmarkt in Finsterwalde, so hat er Luntz erzählt, sei ihm zu klein, zu unspektakulär. Er wolle was erleben. Seinen Freunden erzählen zu können, mal eben für einen Snack zum Striezelmarkt gefahren zu sein, war ihm den Aufwand wert. Gerade in Zeiten von Social Media geht es auch anderen gar nicht so sehr um den Besuch an sich, sondern viel mehr darum, diesen mit Freunden zu teilen oder mit Fotos auf Instagram und Co. zu dokumentieren.

Die Dresdner, so Luntz, träfe man im Übrigen eher am Abend auf dem Weihnachtsmarkt an, wenn die Touristenströme abgeebbt sind und die üppige Beleuchtung ihren ganz eigenen Charme versprüht. Für welchen Markt man sich entscheidet, ist neben anderen Aspekten am Ende oft auch einfach eine Typfrage. Als Faustregel, so Luntz, könne man festhalten: je größer der Markt, desto größer die Anziehungskraft. Was erklärt, wieso der Striezelmarkt mit seinen 233 Verkaufsständen, zahlreichen Attraktionen und Fahrgeschäften nicht nur bei den zahlreichen Touristen beliebt ist.

Luntz ’ Favorit: der Augustusmarkt

Der Historische Weihnachtsmarkt zieht nach Beobachtung des Soziologen ein ganz anderes Publikum an: „Da sind die Stände ganz klar ausgerichtet, man hat mehr Trubel als Hektik, die Standbetreiber haben immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, es geht eher locker zu und trotz der historischen Ausrichtung nicht im klassischen Sinne weihnachtlich-traditionell“. Auch finde man hier eher Leute, die sich für das Angebot jenseits der Kulinarik interessieren.

Luntz hat am Ende seiner Feldstudie einen ganz anderen, klaren Favoriten und outet sich als begeisterter Fan vom Augustusmarkt: „Da gibt es ein riesiges internationales Essens- und Getränkeangebot mit vielen spannenden Dingen, die es zu probieren gibt. Ganz toll“, gerät er ins Schwärmen. Auch ist er überrascht, wie kurzweilig seine täglichen Besuche am Ende gerieten, durch die vielen interessanten Begegnungen und Gespräche sei die Zeit wie im Flug vergangen.

Und auch seine eigene Einstellung zum Phänomen Weihnachtsmarkt hat sich nach seinem Marathon verändert. „Ich bin auch ein Stück weit mir selbst begegnet“, resümiert der Soziologe, der das Ganze nun mit anderen Augen sieht. Er glaubt zwar nicht, dass man ihn in Zukunft häufiger auf dem Weihnachtsmarkt antreffen wird, als bisher. Falls doch, dann weiß er jetzt zumindest, wie er für sich selbst das Maximum an Freude herausholen kann, wie er schmunzelnd zugibt: „Ich habe gelernt, dass ich erstens Winzerglühwein den Vorzug geben sollte, zweitens auf dem Augustusmarkt international, vielfältig und gut essen kann und drittens auch den Blick ab und an nach oben richten sollte – nicht nur auf den Dächern der Striezelmarktbuden gibt es irre Details zu bewundern, für die man in der Hektik viel zu selten ein Auge hat“.

Von Kaddy Cutz