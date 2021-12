Dresden

„Dresden muss um seinen inoffiziellen Titel als Weihnachtshauptstadt bangen“, lautet Holger Zastrows Bilanz nach zwei Jahren pandemiebedingt lahmgelegtem Weihnachtsbetrieb. Der Vorsitzende der FDP-Stadtratsfraktion fürchtet, dass es schwierig werde, im kommenden Jahr zur Normalität zurückzufinden. Auch, weil Händler dann möglicherweise nicht mehr nach Dresden kämen, sondern dorthin gingen, wo die Corona-Maßnahmen weniger restriktiv seien als in Sachsen.

Um Dresdens Titel als Weihnachtshochburg zu verteidigen, fordert die FDP von der Stadt in einem aktuellen Antrag dazu auf, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Die konkrete Forderung: Die zusätzlich zur Verfügung gestellten Gelder, die der Stadtrat zur Erholung des weihnachtlichen Veranstaltungsbetriebs im Jahr 2021 beschlossen hatte, sollen aufs kommende Jahr übertragen werden. Da Striezelmarkt, Stollenfest und Adventskonzert auch dieses Mal ausgefallen sind, sei das Geld „im Groben nicht ausgegeben“, sagt Zastrow. Mit den Mitteln soll die Stadt Maßnahmen ergreifen, um Dresden als Reiseziel im Winter und speziell in der Weihnachtszeit überregional zu bewerben.

„Stadt tut nichts fürs Weihnachtsambiente“

Dazu gehörten auch mehr Investitionen in die weihnachtliche Beleuchtung. Abgesehen vom Striezelmarkt und vereinzelten Dekorationen in dessen Umgebung, fuße der Großteil der Weihnachtsbeleuchtung in Dresden auf Privatinitiativen, wie etwa in der äußeren Neustadt oder auf dem ebenfalls ausgefallenen Augustusmarkt, den Zastrow selbst organisiert. Als Positivbeispiel nennt der FDP-Politiker Magdeburg, wo die Weihnachtsmärkte stattfinden und die Stadt mit eigenen Geldern ganze Straßenzüge habe schmücken lassen. Hier sei dagegen weder auf der Brühlschen Terasse, dem Neumarkt, noch auf den Elbbrücken etwas zu sehen. „Die Stadt kann nichts für das Verbot der Weihnachtsmärkte“, sagt Zastrow. „Aber jetzt, wo diese ausfallen, sieht man, dass nichts fürs weihnachtliche Ambiente getan wird.“ In Dresden sei es „finster wie im Affenarsch“.

500 000 Euro für„Grundbeleuchtung“

Um öffentliche Straßen und Plätze mit einer „Grundbeleuchtung“ auszustatten, schätzt Zastrow mit einem Bedarf von 500 000 Euro pro Jahr. Ziel sei es, die Summe im nächsten Doppelhaushalt zu beschließen. Neben mehr Geld fordert die FDP-Fraktion eine Arbeitsgruppe aus Experten aus dem Amt für Stadtentwicklung und Bau, dem Denkmalschutz, dem Tourismusbereich und von privaten Initiativen. Zusammen sollen sie Dresdens Weihnachtsbetrieb planen und verlässliche Angebote für alle involvierten Akteure wie Händler, Gastronomen und Schausteller erstellen. Zudem müsse die Stadt neben den Weihnachtsmärkten neue Attraktionen schaffen, um die Menschen herzulocken. „Ohne die Märkte“, moniert Zastrow, „sieht man, dass eigentlich nichts übrig bleibt.“

Bevor der Antrag zur Wiederbelebung Dresdens als Weihnachtshauptstadt im Stadtrat verhandelt wird, muss er noch die FDP-Fraktion passieren.

Von Laura Catoni