Weihnachten kann kommen: Die Fichte für den Dresdner Striezelmarkt steht

Dresden

25 Meter hoch, 70 Jahre alt: Der Baum für den 585. Striezelmarkt steht. Die Fichte ist am Sonnabend pünktlich auf dem Dresdner Altmarkt angekommen, wo sie vom Team der Baumpflegefirma Andreas Deppner mit einer Kettensäge so angespitzt wurde, dass sie in die vorbereitete Hülse am Boden passte – unter den prüfenden Augen zahlreicher Schaulustiger.

Mit schwerem Gerät wurde der Baum auf dem Altmarkt positioniert. Quelle: Christin Grödel

Weil es unter den 40 Bewerbern des traditionellen Wipfel-Castings keine geeigneten Bäume gab, stammt der leuchtende Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts in diesem Jahr aus dem Revier Bärenfels des heimischen Staatsforstes. Dort waren Mannschaft und Technik bereits um 7 Uhr angerückt, um die Fichte zu fällen, an den Haken zu hängen und auf einen Sattelschlepper zu bugsieren. Danach ging es auf die etwa 1,5 Stunden lange Fahrt nach Dresden.

Striezelmarkt-Eröffnung am 27. November

Am Montag beginnt dann auch der restliche Aufbau des Striezelmarktes, dafür bekommt der Altmarkt eine Bauzaun-Umrandung. Zunächst werden die Brunnen über- und die Weihnachtsbäckerei aufgebaut, dann folgen Etagenkarussell, Pyramide und Bühne. Die Fichte aus dem Staatsforst wird mittels einer 2900 Meter langen Lichterkette zum Leuchten gebracht. Eröffnet wird der Striezelmarkt am 27. November – traditionell mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche.

Von DNN