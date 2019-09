Wegen einer Flasche „Pfeffi“ in den Knast?

Dresden

„Ich weiß nichts mehr, ich war einfach zu besoffen und kann mich an nichts erinnern. Aber wenn es so gewesen sein soll, wird es schon stimmen“, sagte Steve F. am Dienstag im Amtsgericht Dresden. Der 35-Jährige hat ein erhebliches Alkoholproblem und wohl auch eins mit Drogen. Deshalb ist er derzeit auch in einer Klinik untergebracht. Denn wenn er keine Drogen oder zuviel Alkohol hat, wird er böse.

10.15 Uhr: Der Alkohol ist zum ersten Mal alle

So auch am 19. Februar 2019: Der Tag begann für den Obdachlosen ziemlich früh, aber feuchtfröhlich. Gegen 8 Uhr hatte er einen Leidensgenossen getroffen und die beiden beschlossen, sich den Tag schönzutrinken. Im Netto auf der Menageriestraße kaufte Steve F. einige Flaschen Bier, sein Kumpan klaute eine Flasche Kräuterlikör.

10.15 Uhr waren alle Flaschen leer. Der Angeklagte ging in den Laden und klaute Nachschub – noch ei­ne Flasche Kräuterlikör. Seine Erinnerungen daran sind schon ziemlich verschwommen. „Da der andere ja geklaut hatte, fühlte ich mich offenbar animiert, auch eine Flasche zu mausen.“

Zwei Stunden später war auch diese Flasche ausgetrunken, Steve F., schon richtig blau (2,2 Promille wurden vier Stunden später ermittelt), aber noch immer durstig. Und so marschierte er wieder in den Netto und klaute erneut eine Flasche Schnaps – diesmal Pfefferminzlikör. Davon weiß er gar nichts mehr.

Diebesgut im Wert von 3,69 Euro

Auch nichts von der Attacke auf ei­nen Sicherheitsmitarbeiter. Der hatte ihn angesprochen. Steve F. wurde bockig, es gab eine Rangelei, er schlug auf den Mann ein, der konnte ausweichen. Der Angeklagte drohte: „Ich stech dich ab, ich warte bis du rauskommst.“

Das war kein einfacher Diebstahl mehr, wie beim Kräuterlikör, sondern eine räuberische Erpressung – Mindeststrafe ein Jahr. Und das alles wegen einer Flasche Pfefferminzlikör für 3,69 Euro, an die er sich nicht erinnern kann, die er aber sogar hätte bezahlen können, denn vier Euro hatte er einstecken.

Steve F. hat noch mehr Gedächtnislücken: Angeklagt ist auch eine gefährliche Körperverletzung sowie Sachbeschädigung. Der 35-Jährige soll vor der Scheune einem Mann ei­ne Bierflasche über den Kopf geschlagen haben, weil der sich über die Graffitischmierereien des Angeklagten beschwerte. Auch da war er angetrunken. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler