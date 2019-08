Dresden

Wegen des Dresdner Stadtfestes ab Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August 2019, kommt es an diesem Montag zu den ersten Verkehrseinschränkung in der Altstadt. Sowohl der Pkw-Parkplatz Ostraufer sowie der Bus-Parkplatz an der Pieschener Allee sind ab 12.August 2019 gesperrt. Die Sperrung dauert bis Dienstag, 20. August 2019, an, teilte die Stadt Dresden mit. Vom kommenden Mittwoch an bis Montag, 19. August 2019, um 12 Uhr stehen auch die Stellflächen am Terrassenufer für Pkw nicht mehr zur Verfügung.

Die Verkehrseinschränkungen setzen sich am Donnerstag fort. Vom 15, August, 8 Uhr, bis Montag, 19. August, 12 Uhr, ist der Bereich des Terrassenufers ab Steinstraße in westlicher Richtung über Bernhard-von-Lindenau-Platz und Devrientstraße bis Kleine Packhofstraße für den Kraftverkehr gesperrt. Im gleichen Zeitraum kommt es in der Altstadt zu folgenden Sperrung: auf der Sophienstraße ab Kleine Brüdergasse über Theaterplatz bis zum Terrassenufer sowie auf der Marienstraße zwischen Postplatz und Annenstraße. Zudem kann auf den Bus-Parkplätzen Hasenberg und Am Zwingerteich sowie der Pkw-Stellflächen Schießgasse und Budapester Straße nicht mehr geparkt werden.

Von S.K.