Elberadweg in Dresden ab Sonntag drei Wochen gesperrt

Ab Sonntag ist der Elberadweg auf Neustädter Seite wieder für knapp drei Wochen gesperrt. Grund sind der Skiweltcup und ein daran anschließendes Rahmenprogramm, die ab Freitag, 10. Januar, für drei Tage auf dem Königsufer gastieren. Bis zum 24. Januar hat die Stadt „für den Radverkehr eine alternative Streckenführung“ vorgesehen, wie sie mitteilt. Diese Umleitung für eine der Hauptachsen des Radverkehrs hat es durchaus in sich.

Das gilt vor allem für Radfahrer, die in Richtung Marienbrücke auf dem Elberadweg unterwegs sind. Sie werden ab Sonntag über Wege zwischen Wigardstraße und Elbe oberhalb des Staudengartens geführt und sollen dann an der Carolabrücke auf den Rad-/Gehweg in Richtung Albertplatz gelangen.

Engstelle am Volkskunstmuseum

Schwierig wird es auf der nächsten Passage: „Am Carolaplatz soll der Radverkehr nach links in die Köpckestraße fahren, wobei die Nutzung des Gehwegs erlaubt ist“, heißt es auf DNN-Anfrage aus dem Rathaus. Allerdings gibt es auf dem Fußweg der Köpckestraße eine Engstelle, wo der Bau des Museums für Sächsische Volkskunst in den Gehweg hineinragt. Dort lässt sich kaum Fahrradfahren, auch nicht in Schrittgeschwindigkeit. Alternativ können Radfahrer im Verkehr der Köpckestraße mitschwimmen.

Auch diese Engstelle auf dem Fußweg der Köpckestraße gehört zur Umleitung für den Elberadweg. Radfahren ist dort sehr problematisch. Quelle: Anja Schneider/Archiv

So oder so sollen sie laut Stadt dann auf Höhe der Augustusbrücke die Radlerfurt über die Große Meißner Straße nehmen und am Blockhaus vorbei auf dem Fußweg in entgegengesetzter Richtung bis zum Hotel Bellevue fahren. Dort werden sie das schmale Gässchen am Elbsegler zum Elberadweg hinuntergeführt, sollen aber bis zum Glockenpavillon am Japanischen Palais zunächst auf dem eigentlich eher für Fußgänger gedachten Asphaltband oberhalb des eigentlichen Elberadwegs bleiben.

Die Grafik zeigt den Weg, den Radler in Richtung Albertbrücke (rot) und in Richtung Marienbrücke (gelb) nehmen müssen. Visualisierung: A. Eylert/ Google

In entgegengesetzter Richtung verläuft die Umleitung entsprechend, wobei zwar der schmale Aufgang am Elbsegler genutzt werden muss, aber der Gehweg in Richtung Blockhaus immerhin in richtiger Fahrtrichtung befahren werden kann. Ab der Augustusbrücke müssen die Radfahrer dann auf die Fahrbahn der Köpckestraße und der Wigardstraße wechseln und erst an der Albertbrücke wieder zum Elberadweg hinunter gelangen. Erfahrungsgemäß ist das vor allem in dem Morgenstunden, wenn sich das auf der Köpckestraße übliche Verkehrsgedränge auf dem Elberadweg sonst bequem vermeiden lässt, nicht ganz einfach.

Bereits 2019 hatte die Umleitung während des Skiweltcups für Probleme gesorgt.

Von Uwe Hofmann