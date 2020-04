Dresden

Geplatzter Auftakt und unrealistischer Start in die Freibadsaison: Aufgrund der Coronapandemie bleiben alle Objekte der Dresdner Bädergesellschaft geschlossen. Auch ein regulärer Freibadbetrieb im Sommer scheint ausgeschlossen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Dresdner Bädergesellschaft hervor.

Seit dem 17. März sind alle Dresdner Bäder wegen des Coronavirus geschlossen. Derzeit ist nicht abzuschätzen, wann sich daran etwas ändert. Aus diesem Grund fällt der geplante Auftakt der Freibadsaison am Freitag aus, das Georg-Arnhold-Bad bleibt für Besucher geschlossen. Auch die Öffnung anderer Freibäder sowie Badestellen am 16. Mai ist unrealistisch.

Zweifel an normalem Freibadbesuch

„Falls in Dresden die Öffnung von Freibädern, wann und in welcher Form auch immer, erlaubt wird, werden wir dies so schnell wie möglich umsetzten“, heißt es in der Mitteilung der Bädergesellschaft. Dennoch bestünden derzeit erhebliche Zweifel daran, dass ein normaler Freibadbesuch in diesem Sommer möglich sei. „Mit Sicherheit werden weitreichende Hygienevorschriften und Gebote zu Abstandsregelungen gelten, mit Maßnahmen, wie diese umzusetzen sind.“

Den Verkauf von Saisonkarten setzen die Verantwortlichen bis auf Weiteres aus. Für Personen mit Mehrfachtickets oder Gutscheinen „werden nach der Wiedereröffnung unserer Objekte großzügige Kulanzregeln gelten.“ Auch eine Anmeldung für im Herbst stattfindende Schwimmkurse ist momentan nicht möglich. „Zuvor werden die ausgefallenen Termine bereits gebuchter Kurse nachgeholt.“

