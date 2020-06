Wegen Corona: Dresden-Fernsehen-Moderatorin sitzt seit März in den USA fest

Dresden

Moderatorin Jessica Beck wollte eigentlich nur für zwei Wochen ihren Freund in Los Angeles besuchen – dann kam Corona dazwischen. Die 24-Jährige sitzt noch immer in den USA fest, seit März gibt es nur vage Informationen, wann sie den Rückflug nach Dresden antreten kann. Und auch in Amerika zieht das Virus seine Kreise.

Dein Rückflug nach Deutschland war ursprünglich für den 22. März geplant, wurde dann gestrichen und auf den 18. Mai umgebucht. Inzwischen darfst du vorsichtig hoffen, dass du am 1. Juli nach Hause kannst – wie geht‘s dir gerade damit?

Die Ungewissheit ist schon belastend, denn ob das dann klappt, weiß ja auch wieder keiner. Zumal das Esta, so nennt sich das Programm für Touristen, nach 90 Tagen seine Gültigkeit verliert – bei mir wäre das der 7. Juni, ab da wäre ich illegal im Land. Inzwischen habe ich von der Immigrationsbehörde erfahren, dass eine Verlängerung aufgrund der aktuellen Situation unproblematisch ist. Seit das geklärt ist, bin ich entspannter.

Ankunft am 8. März: Abstand Fehlanzeige

Was mir grundsätzlich fehlt, ist das Gefühl von Produktivsein - etwas zu schaffen. Wäre das täglich gegeben, würde es mir besser gehen. So ist es vor allem ein Warten und ein bisschen Bauchschmerzen habe ich schon, was mich dann für ein Berg erwartet, wenn ich nach Hause komme – die Arbeit bleibt ja trotzdem liegen. Und natürlich habe ich Fragen an die Zukunft: wie das wirtschaftlich weitergeht, wie sicher mein Arbeitsplatz ist und welche Auswirkungen das alles auf meine noch zu schreibende Bachelorarbeit hat. Ich telefoniere gerade mehr mit meinen Eltern, als ich es zu Hause früher jemals gemacht hätte. Das ist ein ganz beklemmendes Gefühl, wie schnell sich sowas ändern kann.

Wie hast du damals erfahren, dass dein Flug gecancelt wird?

Ursprünglich bin ich am 8. März von Frankfurt aus nach Los Angeles gestartet, um meinen Freund zu besuchen, der hier arbeitet und lebt. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass ich in einem der letzten Flugzeuge sitze, die Los Angeles erreichen. So verrückt war da alles noch nicht, die Stimmung noch ganz gut.

Als ich ankam, hieß es schon, dass Flugzeuge aus China schon gar nicht mehr ankommen. Was aber wohl nicht stimmte, da eine Maschine aus China zeitgleich mit meiner landete. Da hast du dann eine riesige Wartehalle, wo du dich registrieren lassen musst, es werden Fotos von dir gemacht, da waren bestimmt so Tausend Leute aus allen Teilen der Welt, Abstand Fehlanzeige. Einige haben schon Masken getragen aber weitaus nicht alle. Da gibt es Maschinen, die deinen Fingerabdruck nehmen, auch da wurde nichts desinfiziert. Wenn du Glück hattest, haben vorher 500 Leute schon das Ding angefasst.

Die erste Woche lief relativ unspektakulär, man konnte alles noch machen, Restaurants hatten normal auf, aber so vier Tage vor meinem Abflug merkte man schon, wie sich die Lage anspannte und ich hab langsam angefangen, mir Sorgen zu machen, ob ich überhaupt wieder zurück komme. Aber weder die deutsche noch die amerikanische Service-Hotline von Lufthansa war erreichbar. Also sind wir direkt zum Flughafen gefahren, denn überall in den Medien hieß es ja bereits „es fliegt nichts mehr“ - eine Info dazu per Mail gab es aber auch nicht.

Das hat dann erstmal gedauert, da offenbar nur zwei Lufthansa-Mitarbeiter für diesen ganzen riesigen Flughafen zuständig sind. In der Schlange standen bereits viele deutsche Touristen, die an diesem Tag, das war der 18. März, zurückfliegen wollten, Senioren und Familien mit kleinen Kindern und Riesenkoffern. Und diese beiden Mitarbeiter mussten dann erklären, dass nichts mehr geht - und zwar schon die ganze Woche nicht mehr. Natürlich haben sich alle aufgeregt, weil sie vorher keine Info bekommen hatten.

So eine automatisierte Mail ist ja eigentlich keine große Sache, sollte man denken...

Genau, gab es aber tatsächlich nicht. Die Mitarbeiter taten mir auch leid, weil die selber gar nichts wussten. Die haben versucht, Lösungen anzubieten, das waren dann aber Flüge mit mehreren Zwischenstopps in anderen Ländern, die man dann aber nochmal extra hätte bezahlen müssen und wo auch nicht sicher war, ob man dort nicht direkt zwei Wochen in Quarantäne gesteckt wird.

„Große Verarsche der Amerikaner“

Mir wurde dann auch direkt gesagt, dass bis zum 12. April erstmal gar nichts mehr geht. Also habe ich mich auf das nächstmögliche Datum reservieren lassen, mit der Arbeit alles geklärt. So schlimm war das ja erstmal alles nicht, weil ich durch die Privatunterkunft nicht das Problem hatte, mich noch um ein Hotel kümmern zu müssen. Ab da wurde es immer angespannter. Trump ging jeden Tag live mit einer Riesensendung und hat versucht, sich den Reportern zu stellen - wie das lief, kann man sich ja vorstellen bzw. konnte man das ja auch in Deutschland verfolgen.

Wie hast du diese Informationskultur vor dem Hintergrund erlebt, dass zu diesem Zeitpunkt in Deutschland ja bereits tiefgreifende Maßnahmen erwogen bzw. auch schon getroffen worden sind?

Ich hab das als große Verarsche der Amerikaner empfunden. Weltweit crasht gerade die Wirtschaft, wie kann man denn der Meinung sein, dass es uns hier in einem Monat einfach so wieder gut gehen wird? Das ist auch einfach völlig ungerecht, weil die Menschen hier kaum oder gar keine Unterstützung vom Staat bekommen, reihenweise ihre Arbeit verlieren und dann tatsächlich vor dem Nichts stehen. Es lief ja parallel zu Deutschland, viele der großen Wirtschaftsunternehmen sind international vernetzt und schon zu der Zeit sind viele Mitarbeiter entlassen worden. Das ganze gesundheitliche Problem wurde klein geredet, wird es teilweise auch heute noch, und die Verantwortung dafür an die einzelnen Staaten abgegeben.

Dann hat Trump aber großzügig Schecks mit seinem Namen drauf drucken und verteilen lassen...

Genau, diese 1200 Dollar, die jeder Amerikaner erhalten sollte. Erste Schecks wurden rausgeschickt, dann die ganze Aktion wieder zurückgerudert, weil er eben gern seinen Namen darauf stehen haben wollte. Auch mein Freund hat seinen inzwischen erhalten, bisher aber noch nicht eingelöst, weil er am liebsten gar keine Hilfe der Regierung annehmen möchte. Er sieht darin vor allem eine Verblödung der Amerikaner, um diese ruhig zu halten.

Klopapier, Munition und Waffen ausverkauft

Dein Freund ist Schauspieler, gehört also zu den auch hierzulande von Hilfe nicht ganz so glücklich bedachten künstlerischen Berufen. Wie kommt der gerade zurecht?

Hier in Los Angeles sitzt die Entertainmentbranche, mein Freund ist Darsteller für Werbefilm und Serien, alles, was da geplant war für die nächste Zeit wurde erstmal gecancelt. Das einzig Gute daran ist, dass weil gerade nichts Neues produziert wird, bereits vorhandene Werbefilme erneut gezeigt werden und man über dieses Holding Fee zumindest etwas Einkommen generiert. Trotzdem sind die Mieten hier exorbitant, das ist im normalen Leben schon schwierig mit einem schwer planbaren Einkommen, was immer davon abhängt, ob ein Casting oder eine Audition erfolgreich verlaufen.

Die finden gerade vermutlich aber ja auch nicht statt.

Genau, da hat man sich aber auf digitale Versionen verlegt, wir haben uns dafür bei Amazon ein bisschen Equipment bestellt und machen gerade so dreiminütige Videos von Zuhause aus, wo er die Skripte, die er kriegt, spielt und wir schicken das dann.

Klopapier war hier lange rar, inzwischen ist das „weiße Gold“ wieder flächendeckend verfügbar. Wie sieht’s bei euch damit aus?

Die erste Zeit haben wir das uns von seiner Familie aus Houston schicken lassen. Inzwischen gibt es wieder was, das ist aber immer noch Glückssache und die Preise sind explodiert, alles ist extrem teuer. Vor allem Fleisch und Milchprodukte, da zeigen sich schon die wirtschaftlichen Veränderungen, das war im März noch anders. Für ein Deo habe ich zuletzt 8 Dollar bezahlt.

Ähnlich wie in Deutschland waren auch in den USA bestimmte Produkte ausverkauft. Quelle: privat

Beängstigend ist auch, dass verschiedene Munition und bestimmte Waffen plötzlich ausverkauft waren - das läuft hier etwas anders als in Deutschland: die Amerikaner trauen sich gegenseitig nicht und finden es deshalb sinnvoll, Waffen zu haben – am besten alle. Die Deutschen trauen sich zwar auch nicht unbedingt über den Weg, finden es aber gerade aus diesem Grund viel sinnvoller, wenn niemand einfach losgehen und sich eine Waffe besorgen kann.

Wie ist aktuell die Stimmung im Land?

Trump hat ja nun verkündet, dass bei einer zweiten Welle von Corona - die erste ist noch nicht mal vorbei - die Grenzen nicht mehr geschlossen werden. Ich kann nur so viel sagen, dass die Verantwortung bei den jeweiligen Staaten liegt und die Stay-at-Home-Order in LA noch bis zum August verlängert wird. Es gibt mittlerweile viele Stellen, wo sich Amerikaner kostenlos testen können. Diese Test sind allerdings oft fehlerhaft, schreibt die örtliche Presse.

Eine zweigeteilte Gesellschaft

Trump weigert sich ja weiterhin, eine Maske zu tragen, was die Verschwörungstheoretiker natürlich zur Annahme bringt, zu glauben, er hätte bereits einen geheimen Impfstoff erhalten. Die Gesellschaft hier scheint in zwei Lager geteilt zu sein - Menschen, die sich penibel an die Hygieneordnung halten und Menschen, die überhaupt nicht darauf reagieren, weil sie sich dazu in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt sehen.

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen hier ein gesundes Mittelmaß finden und Berichte, egal ob diese von großen Fernsehsendern oder amerikanische YouTubern stammen, die ihr Medium als journalistische Arbeit verkaufen, immer kritisch hinterfragen. Wie erleben aktuell auch bei YouTube in den USA ein Phänomen, dass diese gewisse Meinungen zum Virus blocken und freie Meinungsäußerung dadurch einschränken. Die Coronasituation wird laut einigen Amerikanern nun von den Behörden ausgenutzt, um die Demokratie einzuschränken.

In Deutschland wird seit ein paar Wochen über eine App diskutiert, die soziale Kontakte tracken und Infektionen so leichter nachvollziehbarer machen soll – möglichst ohne den Datenschutz komplett unter den Tisch fallen zu lassen. In Amerika gibt es das seit kurzem bereits. Wie genau funktioniert das?

Die App läuft über Bluetooth, am Abend bekommst du eine Zusammenfassung, an wie vielen Menschen mit eventuellen Symptomen du vorbei gekommen bist. Da aber kaum jemand bereit ist, dieses Datenschutzrisiko auf sich zu nehmen, funktioniert das System nicht. Ich habe es aktiviert, weil ich einfach mal neugierig war. Vielleicht registriert es auch meine Mitmenschen nicht, weil ich brav „6 feet“ Abstand halte. Obwohl: ich bin heute Bus gefahren und da musst du nun mal eng beieinander sitzen.

Weniger Vorbehalte gibt es gegenüber der Citizen App – die gab es schon vor Corona. Sie ortet deine Umgebung und zeigt dir in Echtzeit an, welche kriminellen Aktivitäten gerade in deinem Umfeld stattfinden. Das wird zumeist von Bürgern gemeldet und dann nochmal von den Behörden verifiziert. Da gibt es ein Stufensystem mit verschiedenen Farben, etwa weiß für eher harmlosere Dinge wie Verkehrsunfälle. Gelb zeigt Schlägereien an, wenn da ein roter Punkt auftaucht, weißt du, dass gerade eine Schießerei im Gange ist. Gelbe Punkte haben wir hier in der Nachbarschaft fast täglich. Und dann geht man in dem Moment im Zweifelsfall lieber nicht raus.

Hat die Kriminalität denn sichtbar zugenommen durch Corona?

Was Überfälle und Diebstähle in Supermärkten betrifft auf jeden Fall. Vor kurzem wurde direkt gegenüber ein Waschsalon überfallen - wir strukturieren uns dann schon danach und gehen grundsätzlich tagsüber waschen, obwohl abends im Zweifel weniger los ist. Das ist für mich als Dresdnerin natürlich auch ein Ausmaß von Gefahr, das einfach schwer vorstellbar und krass ist. Mein Freund ist da etwas cooler, weil er das einfach gewöhnt ist und das für ihn Alltag ist.

„Wer kann, regelt lieber alles selber“

In den USA wird im November gewählt – wie erlebst du da die Stimmung unter Corona?

Man könnte denken, dass das Thema jetzt die Wahlen dominiert und je nachdem wie man sich dazu positioniert, wird man dann gewählt oder eben nicht. Mein Gefühl gerade ist aber eher, dass die Menschen hier eine totale Politikverdrossenheit erleben und gerade gar kein Interesse an Wahlen haben. Die sind eher gefangen in ihrem alltäglichen Leben und versuchen, Essen auf den Tisch zu bringen, zu schauen, dass es mit der Arbeit irgendwie weitergeht.

Generell herrscht nach meinem Gefühl kein großes Vertrauen in die Regierung und wer kann, regelt lieber alles selber, anstatt sich darauf zu verlassen, dass die Regierung einspringt. Trump scheint es tatsächlich vor allem darum zu gehen, ein positives Bild von den USA aufrecht zu erhalten, den Bezug zur Realität hat er dabei aber schon lange verloren und wirkt vor allem orientierungslos. Mein Freund versteht auch gar nicht, wie ich überhaupt Vertrauen in die Regierung oder Angela Merkel haben kann.

Wenn du nach Hause kommst, hat sich ja Einiges verändert – als du im März losgeflogen bist, herrschte noch weitestgehend Normalität. Ist das eine komische Vorstellung, in eine veränderte Welt zurückzukommen?

Ich habe mich ja auch irgendwie verändert, so eine Erfahrung prägt ja auch. Die innere Einstellung, die Vorstellung, dass alles im Grunde gleichbleibend ist, dass sich nicht wirklich was verändert, das wurde jetzt ad absurdum geführt. Ich habe lernen müssen, mich hier nicht nur an ein komplett anderes kulturelles Umfeld anzupassen, sondern auch an Lebensrichtlinien, denen man folgen muss, um hier gut durchzukommen. Von daher glaube ich, dass diese neuentdeckte Anpassungsfähigkeit es mir leicht machen wird, dann auch mit der neuen Realität in Dresden zurecht zu kommen.

Worauf freust du dich am meisten wenn diese Odyssee ein Ende hat?

Brot! Wie ich mich kenne, werde ich aber vor allem meinen Freund vermissen, da dann 24/7 erst einmal wieder Skypen angesagt ist.

Von Kaddi Cutz