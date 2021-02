Wegen Corona: DDP Cup zieht in die Junge Garde

Dresden

Der DDP Cup gilt als das größte Tanz- und HipHop-Event Ostdeutschlands. Vor 20 Jahren von Dörte Freitag ins Leben gerufen, kommen seitdem jährlich viele Hundert Tanzbegeisterte nach Dresden, um sich im Wettstreit zu messen. Auch die Zuschauerzahlen steigen stetig. Im vergangenen Jahr kamen 3500 Besucher in die ausverkaufte Messe. Doch nun, 2021, ist alles anders. Die Corona Pandemie drückt auch hier ihren Stempel tief ins Mark dieses Events.

Deshalb muss der DDP Cup, so wie man ihn kennt, zunächst einmal ausfallen. Füße stillhalten ist angesagt. Für Tänzer keine wirkliche Option. Doch das ist noch nicht das Ende. Für die Gastgeberin und ih­ren Verein DDProject gibt es einen Plan B.

Anzeige

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Messe ursprünglich geplanter Austragungsort

Eigentlich sollte der DDP Cup an diesem Wochenende bis zu 1000 Tanzbegeisterte und ein Mehrfaches an Zuschauern in die Messe locken und für Begeisterung sorgen. Mit ausgefeilten Choreographien zum Pokal! Doch pandemiebedingt ist eine solche Veranstaltung nun nicht möglich. „Wir sind natürlich nicht auf den Kopf gefallen. Wenn es im vergangenen Jahr trotz Corona schon mit Theater in der Jungen Garde funktioniert hat, dann wird es wohl auch mit Tanzen funktionieren“, sagt sich Dörte Freitag. Deshalb hat sie kurzerhand den Cup von einer Indoor-Veranstaltung in der Messe zu einem Open Air in der „Jungen Garde“ gemacht. Nun soll der Kampf um die insgesamt sechs Tanz-Pokale im September unter freiem Himmel stattfinden. Geplant dafür ist der 25. September. Auch an die Abstandsregelungen hat sie schon gedacht: „Wir könnten das Publikum aufteilen, indem wir nachmittags Wettkämpfe für Kinder und Jugendliche ansetzen und am Abend für Erwachsene.“ Ein Konzept, das funktionieren könnte.

Wegen Corona übt Trainerin Jenny Herrmann mit Tanzbegeisterten jetzt über das Internet für den DDP Cup. Quelle: Andreas Weihs

Unterstützung durch Sponsoren

Auftrieb, unter den schwierigen Bedingungen weiter zu machen, gibt auch die erneute Zusammenarbeit mit dem Hauptsponsor. „Bereits im ersten Lockdown hat die Ostsächsische Sparkasse Dresden den Sponsoringvertrag mit uns um drei Jahre verlängert. Das hat uns einen wahnsinnigen Auftrieb gegeben.“

Lesen Sie auch:

DNN-Serie: Zu Hause bei... Tänzerin Dörte Freitag

Bis zum DDP Cup im September muss man natürlich in Übung bleiben. Deshalb bietet die elffache Hip­Hop Weltmeisterin und Personaltrainerin zusammen mit Trainerin Jenny Herrmann auch Vorbereitungen übers Internet an. „Wenn die Leute nichts mehr machen würden, fehlt ganz schnell die Motivation. Wir wollen, dass sie dabeibleiben, fit bleiben und auch weiterhin motiviert sind.“ Mit Handy und Computer halten sie so per Zoom den Kontakt zu den Tanzbegeisterten auch in diesen Zeiten.

Natürlich kann das kein Ersatz für das gemeinsame Training im Studio sein, und so hoffen sie auf das große Open-Air-Erlebnis im September, an dem sie alle wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und ihre Zuschauer mit leidenschaftlichen Tänzen im Wettkampf begeistern können. Der Kartenvorverkauf für den DDP Cup wird voraussichtlich im April starten.

Von Andreas Weihs