Weg mit dem Pflaster! SPD fordert Radwege auf der Harkortstraße

Der Weg nach Pieschen ist ein steiniger. Zumindest, wenn man ihn mit dem Rad und über die Harkortstraße zurücklegen will. Dort ist zwar ein schmaler Streifen im Bereich der Straßenbahngleise asphaltiert. Aber in den Seitenbereichen der zur Radroute Neustadt-Pieschen gehörenden Straße – also genau dort, wo Radler unterwegs sind – holpern die Räder auf etwa 170 Meter Länge über altes Pflaster. Die SPD-Stadtratsfraktion will das so schnell wie möglich ändern.

Pflaster-Austausch mit notwendigen Bauarbeiten kombinieren

Ihr Vorschlag: Wenn die Straßenbahnhaltestelle Liststraße auf der Großenhainer Straße mitsamt der dortigen Kreuzung so umgebaut wird, dass dort die neuen, breiteren Stadtbahnwagen fahren können, soll an die Belange der Radler gleich mit gedacht werden. 2021 sollen die Bauleute auf der Großenhainer Straße aktiv werden, hat SPD-Stadtrat Stefan Engel per Kleiner Anfrage an das Stadtoberhaupt in Erfahrung gebracht. Dann sollen sie das alte Pflaster auf der von der Großenhainer Straße abgehenden Harkortstraße auch gleich mit austauschen. „Wenn die Haltestelle Liststraße ohnehin aufwendig umgebaut wird, sollte diese kleine Baumaßnahme gleich mit durchgeführt werden“, fordert der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Fraktion Stefan Engel.

Vorteil: Eine zusätzliche Sperrung für die Straßenbahnlinie 13 sei dann nicht notwendig. Er schätzt die Mehrkosten auf etwa 200.000 Euro. „Es wäre ein Schildbürgerstreich, den Deckentausch auf der Harkortstraße auf die lange Bank zu schieben.“

Warten auf die Deutsche Bahn ?

Genau das scheint bisher aber geplant zu sein. So will die Stadt lediglich eine Seite der Harkortstraße und das auch nur auf 70 Metern asphaltieren. Mehr sei nicht vorgesehen, weil die Stadt lieber auf Bauarbeiten der Deutschen Bahn warten wolle, wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) mitteilt. Die Bahn plane die Erneuerung der dortigen Eisenbahnbrücke. Dabei werde auch die Harkortstraße umgestaltet, wobei auch die Radfahrer ein ordentliches Angebot erhalten sollen. Damit sei allerdings erst „mittelfristig“ zu rechnen – ein dehnbarer Zeitbegriff, der meist mehrere Jahre meint.

Diese Zeit hat die Sache nicht, meint Stefan Engel. Nicht umsonst habe die Harkortstraße im 2017 verabschiedeten Radverkehrskonzept die höchste Priorität erhalten. Die Situation sei zudem mit dem Bischofsweg im Hechtviertel zu vergleichen. Dort fuhren Radler in der asphaltierten Straßenmitte oder auf dem Gehweg, um das grobe Pflaster am Straßenrand zu vermeiden. Das sei so auch auf der Harkortstraße zu beobachten, sagt Stefan Engel.

Auf dem Bischofsweg hatte das zu einigen sehr schweren Unfällen geführt – und einem Einlenken der Stadtverwaltung. Nachdem sie ursprünglich geplant hatte, die Radwege erst mit der Gesamtsanierung des Bischofswegs zu bauen, hat der Bischofsweg nun ordentliche Radverkehrsanlagen erhalten. Auch an der Harkortstraße sollte „die Stadtpolitik zügig Abhilfe“ schaffen, fordert Stefan Engel.

Von Uwe Hofmann